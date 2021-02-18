曼城領先10分　數據顯示英超冠軍冇走雞

曼城銳不可當，喺周四(18日)凌英超又贏1場，作客以3比1擊敗愛華頓，各項賽事取得17連勝。曼城現時已領先第2位曼聯10分，英超成立以來只有2隊喺領先10分或以上情況下未能奪冠，意味曼城今季捧盃十拿九穩。

開波初段，曼城已經有1次入波良機，但前鋒加比爾捷西斯近門射高，踢到32分鐘，菲爾科頓把握對手解圍不遠，勁射入網，為曼城打開紀錄。不過，5分鐘之後，愛華頓由李察利臣近門撞入扳平。

下半場曼城控制大局，先有加比爾捷西斯窄角度射高，之後馬列斯喺右路用左腳射入世界波，跟住貝拿度施華喺禁區頂起腳射入，協助曼城贏3比1。

曼城仲有1個好消息，就係養傷近1個月嘅中場奇雲迪布尼今場後備上陣復出，令球隊如虎添翼。

曼城踏入2021年後，10場英超全勝，成為英格蘭頂級聯賽史上開年最長連勝紀錄，與此同時，「藍月亮」已保持16場英超未曾落後，距離1998/99年球季阿仙奴創下嘅連續19場英超未曾落後嘅紀錄，只差3場，以曼城嘅強勢，大有機會打破兵工廠嘅紀錄。

曼城踢埋今場補賽後，領先第2位曼聯及第3位李斯特城同樣10分，英超1992年成立以來，只有1995/96年球季嘅紐卡素及1997/98年球季嘅曼聯喺領先10分或以上情況下最終未能奪冠，以曼城嘅穩定性，應該唔會重蹈呢兩隊覆徹。