伸出援手！英華飛魚何肇倫異常心臟病急動刀

就讀英華書院的泳手何肇倫因心臟先天性異常，周四（18日）於養和醫院接受手術，預計手術費用共80多萬元。校方得悉情況後，主動伸出援手，盼能籌得60萬元，以減輕其家庭負擔。

就讀中五的何肇倫是100米背泳香港青年紀錄及6項學界紀錄保持者，有著「背王」的美譽。他在申請轉為香港體育學院全職運動員的身體檢查中，發現心臟先天性異常，需要接受手術。由於其心臟疾病為先天性，保險公司已正式回覆無法賠償，加上近年社會事件和疫情打擊，其家庭收入大受影響，共80多萬元的手術費用造成沉重負擔。

英華書院得悉情況後，主動伸出援手，「英華教育基金」及鄭鈞傑校長已援助部分費用，目前還需60萬元。校方呼籲校友援助，期望這位泳壇新星能夠繼續朝著奧運夢想進發。

「英華教育基金」捐款戶口：

銀行：HangSengbank

戶口號碼：395-414006-883

戶口名稱：Ying Wa Education Foundation Ltd

請注明「hosiulun」及將收據電郵給校務處徐小姐收：tyf@yingwa.edu.hk

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