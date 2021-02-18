歐霸32強開打！4支英超分途出擊

歐霸32強將於周五(19日)凌晨開打，英超4支球隊分途出擊，曼聯同阿仙奴會喺中立場分別對住皇家蘇斯達及賓菲加，近況表現唔錯嘅李斯特城就對戰布拉格斯拉維亞，反觀近期喺英超頻頻輸波嘅熱刺會鬥禾夫斯貝加希望可以沖喜一下

當中焦點落在曼聯硬撼西甲勁旅皇蘇，蘇斯達今季表現搶鏡，喺西甲僅次4支傳統勁旅馬體會、皇馬、巴塞及西維爾暫列第5，對紅魔絕對有一定威脅。

消息指曼聯呢仗想再入新血，繼18歲嘅超新星阿密特迪亞路入選後，呢場再加埋17歲嘅蘇拿落大軍名單，期望球隊再有突破。

當然同日仲有意甲豪門AC米蘭，佢哋將會火併貝爾格萊德紅星，39歲球星伊巴謙莫域今季愈踢愈有，出戰18場已攻入16球，呢場佢誓必爭取「士哥」，為AC、為自己繼續改寫紀錄。

直播表

周五1:55am 歐霸盃 皇家蘇斯達Vs曼聯

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周五1:55am 歐霸盃 禾夫斯貝加Vs熱刺

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周五1:55am 歐霸盃 布拉格斯拉維亞Vs李斯特城

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周五1:55am 歐霸盃 貝爾格萊德紅星VsAC米蘭

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周五4:00am 歐霸盃 賓菲加Vs阿仙奴

Now 643、有線656、616台、無綫myTV Gold 303

周五4:00am 歐霸盃 CF格蘭納達Vs拿玻里

Now 645、有線661、601台

周五4:00am 歐霸盃 薩爾斯堡Vs維拉利爾

Now 644、有線662、602台

周五4:00am 歐霸盃 里爾Vs阿積士

Now 646、有線603台