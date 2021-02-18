港籃即將復操　兩大錦標賽事籌備開波

香港籃球總會周四（18日）發聲明宣布，正式腰斬因疫情幾度延期的工商盃，待康文署室內體育館正常開放後，即會舉辦新一屆的公開比賽，並恢復香港男、女子籃球代表隊的訓練。至於備受關注兩項錦標——銀牌和聯賽復辦前，將會預留6至8星期給參賽球隊訓練。

第41屆工商盃全港公開籃球賽於2019年底開打，並於去年1月、7月及11月因疫情爆發3度延期，目前仍處於分組賽階段。擾攘一年，籃總終決定取消剩餘的賽事，參賽球隊可以退回未完成賽事的費用。

不過，隨著室內體育館和籃球場落實周五（19日）重開，籃總也宣布，即將重啟各項訓練和比賽：「等待政府最新的防疫指引及康文署室內體育館正常開放後，就會馬上恢復香港男、女子隊訓練及舉辦新一屆的公開比賽。」至於去年停辦的銀牌和聯賽，籃總則會預留6至8星期的訓練時間給參賽球隊，隨後重啟。

甲一球隊滿貫教練朱耀明表示，球隊現正商討訓練方案，待相關限制減低，就會盡快復操：「球隊當然最好有2至3個月時間準備（銀牌和聯賽），但現在疫情關係，我們都會盡量配合。希望真的會有賽期，始終球隊和球員都要有比賽才可以提升水平。」

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