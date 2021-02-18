大坂直美袋走半個獎盃　細威淚灑記招

39歲「細威」爭取當媽媽後首個大滿貫錦標仍要繼續等，周四在澳網女單4強遇上美日混血球星大坂直美，力戰而敗，令大坂保持自己大滿貫準決賽的不敗紀錄，三年來第二次闖入澳網決賽，向個人第4「貫」進發。

這場2018年美網決賽翻版，讓場館解封重開，可容約7500名觀眾見證下進行，大坂直美克服開場即被破發的不利局面，其後愈打愈順，最終耗時1小時15分鐘以直落兩盤6比3、6比4獲勝，粉碎了S威廉絲爭取歷史性的24「貫」好夢。3號種子的大坂直美將會面對美國貝迪或捷克女將麥卓娃的勝方，爭逐后冠。

比細威年輕16年的大坂直美賽後對這位前輩仍然相當敬畏：「我唔知道今天有幾多小孩觀戰，但我細個已經睇佢（細威）打波，對我嚟講喺比賽場上遇到佢係一個夢想，對我來說是一件大事，當中我學到很多。」其實自從於2018年美網決賽一役擊敗細威之後，大坂直美已經袋走了3個大滿貫，而細威就未有再嚐大滿貫滋味，她當媽後4次躋身大滿貫決賽，都與冠軍擦身而過。

細威賽後見傳媒淚灑當場，承認今仗犯錯較多，錯過了打破對方發球局的機會，「今天最大嘅分別就是犯錯，我做了很多錯誤，即使曾破發而取得領先，我實在錯漏太多。」這位前世界一姐跟住會轉戰法網及溫網，試圖挑戰第24「貫」。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！