英超兵熟晒路！皇蘇降魔先下手為強

歐霸盃32強首回合重頭戲，西甲代表皇家蘇斯達於中立場意大利都靈火併紅魔鬼曼聯。「皇蘇」今季表現令人喜出望外，而且陣中有大衞施華、蒙利爾及倒戈嘅贊奴沙多名前英超兵，面對紅魔戰意十足；曼聯後防不穩成為降格歐霸嘅致命傷，加上近9次喺歐洲賽鬥西甲球隊未贏過，曼聯讓波不值博，波童捧「皇蘇」下盤。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周五凌晨1時55分直播）

由於多個國家受疫情影響實施出入境限制，包括今仗在內，多場歐霸盃32強首回合均需移師中立場舉行；皇家蘇斯達今屆分組賽曾經作客1比1打和意甲代表拿玻里，對於喺意大利比賽唔會感到陌生，佢哋目前喺西甲排第5位，成績僅次4支打入歐聯16強嘅傳統勁旅馬體會、皇馬、巴塞及西維爾，表現絕對唔曳，攻擊組合奧耶沙巴爾及阿歷山大伊沙克今季各項賽事合共轟入20球，其中更包辦咗球隊近5仗9個入波，腳風大順，絕對有力威脅紅魔大門。

皇家蘇斯達中場贊奴沙曾喺2013至2017年期間效力紅魔鬼，今次倒戈要打爭氣波，何況陣中仲有前曼城中場大衞施華及前阿仙奴左閘蒙利爾，對住昔日宿敵肯定唔會放軟手腳。

曼聯近年對西甲球隊未威過

曼聯由歐聯降格踢歐霸，歐聯分組賽作客輸畀巴沙克舒希及RB萊比錫最為關鍵，一旦離開主場出戰歐洲賽，表現始終畀唔到人信心。曼聯今屆6場歐聯分組賽入15球，可惜當中只有1場冇失波，加埋失10球，如果計埋上屆喺歐霸盃4強輸畀西維爾，曼聯近7場歐洲賽只獲3勝4負，顧得進攻搞唔掂防守；仲有一點要留意，曼聯近9次喺歐洲賽對西甲球隊法定時間只得3和6負，無論對住班霸級數嘅巴塞、皇馬，抑或實力次一級嘅華倫西亞及切爾達，紅魔都攞唔到任何甜頭，似乎西甲球隊嘅細膩踢法正係紅魔剋星，曼聯讓波寧博下盤。