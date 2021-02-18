朗奴高文帥位不穩　盛傳沙維今夏接掌巴塞

巴塞隆拿日前於歐聯16強首回合1比4大敗於巴黎聖日耳門腳下之後，主帥朗奴高文帥位亦告動搖，意大利著名記者羅馬諾報道，假如巴塞歐聯出局，朗奴高文亦會於今夏被炒，沙維提前回巢執教。

朗奴高文去年夏天捨棄狀態甚佳嘅荷蘭，重返魯營接手巴塞隆拿嘅個爛攤子，當時已有評論指此舉並非明智選擇，朗奴高文上任後，會方竟棄用烏拉圭射手蘇亞雷斯，依家睇番哨牙蘇喺馬體會神勇表現，巴塞呻笨已經太遲。

但致命嘅係巴塞喺西甲爭標機會不大，早前西超盃決賽輸畀畢爾包，西班牙盃4強首回合落後西維爾0比2，依家歐聯1比4大敗於聖日耳門腳下，勾起球迷上季2比8輸畀拜仁慕尼黑一幕。

最慘嘅係，決定起用朗奴高文係前會長巴度美奧，巴度美奧已被彈劾落台，新會長仲未選出，3位候選人有2個屬意前名將沙維執掌球隊，令朗奴高文帥位更危。

沙維日前接受國際足協訪問，坦承自己渴望執掌巴塞，仲話所有人都當咗佢係巴塞未來主帥，但佢強調尊重朗奴高文及其團隊，祝巴塞能度過難關。