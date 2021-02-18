麥巴比兇艾巴：出到街我實殺死你！

基利安麥巴比在歐聯大炒巴塞隆拿一仗中連中三元，技驚四座，呢場經典大戰當中有好多新聞被發掘出嚟，當中最爆嘅就係麥巴比向佐迪艾巴一番爭吵，期間麥巴比恐嚇話要「殺死」艾巴！

由於賽事閉門作賽，現場球員說話都有機會被全部收錄，講過咩都聽到，當然少不色粗口橫飛，電視台在翻看該仗片段，就有「驚人發現」，話說當時麥巴比與巴塞後衞達斯有拉扯動作，達斯有意道歉，但被麥巴比推開，然後佐迪艾巴介入，有以下對話。

佐迪艾巴：「我都好大牌喎，佢向你道歉呀！」

麥巴比：「如果呢度係街外，我一定殺咗你！」

佐迪艾巴：「你要好好學習點樣做人。」

碧基此時介入，佢話：「邊個想殺人呀？」

之後達斯同馬昆奴斯哥利亞一齊勸阻，結束吵架。

其實同場仲有另外一幕，就係碧基同基沙文兩位巴塞球星在場內互相問候對方老母，不過電視台研判後認為，其實佢兩個好好交情，唔係鬧對方，只係埋怨今場踢得好辛苦嘅情感宣洩，同地盤佬做得辛苦然後爆粗一樣。