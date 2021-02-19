曼聯大勝皇蘇　拉舒福特1傳1射創紀錄

歐霸盃32強首回合周五(19日)凌晨開打，曼聯「作客」西甲勁旅皇家蘇斯達一仗移師都靈上演，結果曼聯以超班姿態4比0大勝，晉級資格幾乎肯定到手。「紅魔鬼」今場除般奴費南迪斯梅開二度外，拉舒福特亦有1入波1助攻，「福仔」更有望打破卜比查爾頓保持嘅曼聯歐洲賽入球紀錄！

曼聯今場控制戰局，27分鐘拉舒福特助攻，皇蘇門將同後衛誤會下畀般奴費南迪斯輕鬆射入，呢位葡萄牙中場57分鐘再入1球。上半場錯失黃金機會嘅拉舒福特，65分鐘把握反擊機會射成3比0，而丹尼爾占士喺完場前「埋齋」湊成4比0大捷，次回合返主場出戰，曼聯晉級16強可以話坐定粒六。

拉舒福特今場1傳1射，今季歐洲賽已經入咗7球波，係自卜比查爾頓喺64/65球季後(8球)，單季歐洲賽為曼聯入波最多嘅英格蘭球員，「福仔」同時成為今季唯一喺英超、歐聯、歐霸、英足盃同英聯盃都入過波嘅球員。

曼聯領隊蘇斯克查賽後透露佢嘅部署：「我希望加快球隊進攻速度，今場入波(作客)對我哋價值更大，點解唔進取啲？皇家蘇斯達會壓上，所以我認為拉舒福特同丹尼爾占士嘅速度會大派用場。」