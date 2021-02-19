魚腩變班霸！中岸水手今日贏「德」

澳職周五獨腳戲，阿德萊德聯主場鬥中岸水手；阿德萊德聯近5場聯賽輸4場，而且加埋失咗14球，後防嚴重穿窿；中岸水手今季表現脫胎換骨，開季3場聯賽作客全勝兼冇失波，現排榜首絕非僥倖，平手盤捧中岸水手。（周五下午4時05分開賽）

阿德萊德聯上季僅以1分之差失落季後賽資格，今季開咧頭2輪1勝1和，本來表現唔錯，但自從球隊以3比5大敗喺珀斯光輝腳下後，成隊波好似散晒，近5場聯賽只係贏過包尾嘅墨爾本勝利，其餘4場全敗兼失14球，係現時澳職失波最多球隊。

阿德萊德聯殘陣防守曳

上場「阿聯」對新軍FC麥克阿瑟喺最後25分鐘連失4球，防線兵敗如山倒，正係佢哋近期喺聯賽表現嘅縮影，加上目前陣中有唔少傷兵，中場干斯坦度普路斯、賴恩基圖、賴恩史達恩、後衞查維亞盧比斯、米高積及臣全部掛免戰牌，殘陣出擊想反彈唔容易。

對上3季常規賽塾底嘅中岸水手今季成績大躍進，開季8場聯賽取得6勝2和，現以4分優勢於榜首領導群雄，幾名新兵包括守將史提芬尼格路、中場保沙歷、謝登卡斯拿及前鋒烏連拿都有上佳演出，大大增強中岸水手嘅整體戰鬥力，而且中岸水手今季2次輸波都喺主場，反而3場作客全勝兼冇失波，包括擊敗上季「雙料冠軍」FC悉尼，無論狀態、士氣都比阿德萊德聯優勝，平手盤必捧中岸水手。

●笛子波童

中岸水手近3場聯賽作客成績

100%

勝