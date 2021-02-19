勒邦占士杜蘭特擔任全明星賽隊長

NBA全明星賽將於香港時間3月8日假阿特蘭大鷹隊主場State Farm Arena舉行，聯盟周五（19日）公布全明星賽東西岸正選名單，湖人球星勒邦占士以5,922,554票成為「票王」，生涯第17次入選全明星正選陣容，與籃網的杜蘭特分別擔任東西岸隊長。

全明星賽入圍名單由球迷（佔50％）、球員（佔25％）及傳媒（佔25％）投票選出。勒邦占士在球迷得票最多（5,922,554票），生涯第8度當選人氣王，僅次於米高佐敦的9次。至於杜蘭特則以東岸史上最高票數5,567,106票獲選為東岸隊長，而去年無緣明星賽的巫師得分王比爾奧今年首次入選正選名單。值得一提的是，獨行俠的當錫原本在球員及傳媒投票中只排第3，但他憑更多的球迷票數，最終力壓拓荒者的列拿特搶走正選位置。美國時間3月4日將舉行全明星隊選秀會，屆時兩隊隊長將選出自己的隊友。

有別於以往的「全明星周末」，今年各個全明星賽事將濃縮在同一日進行，技巧賽及三分賽會在正賽前登場，而入樽賽則在中場休息時段上演。賽制會沿用去年的「Elam Ending」目標得分制，前3節各打12分鐘，第4節起停止計時，由前3節得分較高的一隊加上24分為目標得分，最先到達目標的一方取勝。

東岸正選名單：杜蘭特、安迪杜甘普、艾賓特、比爾奧、艾榮

西岸正選名單：勒邦占士、祖傑、李安納、史提芬居里、當錫