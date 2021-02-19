列斯聯又嚟喇！今晚買大啦！

星期五有英超！狼隊主場迎戰列斯聯，兩軍都表現回勇，狼隊近3場聯賽2勝1和，今場有地利肯定想斬多四兩，柏度尼圖有料到，可以頂替魯爾占美尼斯位置，列斯聯繼續性感足球，近7場聯賽作客總入球全開3球或以上，今場再追2.5球入球大。（Now 621周六凌晨4時直播）

狼隊今季成績有所倒退，季中因墨西哥射手魯爾占美尼受傷影響水準，更一度連續8場英超不勝，不過呢支以葡萄牙球員為骨幹嘅球隊已經復甦，近3場聯賽2勝1和，先後以2比1擊敗阿仙奴及修咸頓，而且打和爭標勁旅李斯特城，信心返晒嚟

狼隊終於適應冇咗魯爾占美尼斯嘅踢法，上場反勝修咸頓一役，葡萄牙前鋒柏度尼圖「美斯上身」，個人表演射入世界波，呢位20歲新星打破連續13場入球荒，可望重拾信心，對於狼隊喺進攻方面，絕對是好事。

列斯聯升上英超後，仍然貫切性感足球，「瘋子主帥」比爾沙一直崇尚進攻足球踢法，當中以作客最能體現佢嘅足球哲學，往往無懼同主隊鬥攻，不論領先同落後都唔放棄進攻，例如上場對阿仙奴一度落後0比4，但仍然追番2粒，以2比4落敗，作客曼聯一役，更加出現8個總入球，輸2比6而回。呢種有前無後嘅踢法造就列斯聯嘅賽事夠晒多波入，絕對係大盤客恩物，2.5球大咪錯過。

※渡邊年

直播表

周六1:30am 意甲 費倫天拿 Vs 史柏斯亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六3:45am 意甲 卡利亞里 Vs 拖連奴

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六4:00am 英超 狼隊 Vs 列斯聯

Now621

周六4:00am 英超 貝迪斯 Vs 基達菲

Now 632