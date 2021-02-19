慘敗效應　曼城斟美斯合約少咗1.7億鎊

巴塞隆拿1比4大敗於巴黎聖日耳門之後，英國傳媒報道，曼城向美斯最新合約報價亦告大跌，由去年夏天嘅最高6億鎊，下降至最新嘅4.3億鎊，足足少咗1.7億鎊(約18.5億港元)，可見足球世界嘅現實同殘酷。

去年夏天美斯向巴塞發電郵表達離隊意向，消息震動全球，當時反應最快係曼城，並開出總值6億鎊嘅5年合約，畀佢先踢曼城2年，然後轉去同系嘅美職紐約城踢多3年，畀美斯光榮結束球員生涯，不過美斯最終決定留效巴塞至約滿，仲未應承曼城。

美斯同巴塞合約於今夏完結，屆時可以自由身離隊，曼城同巴黎聖日耳門都對佢有興趣，但一般估計美斯揀曼城機會較高，因為可以再同哥迪奧拿合作，佢嘅戰術體系為美斯度身訂造。

英國《太陽報》報道，曼城斟美斯嘅最新合約同樣為5年，條件同之前一樣，都係2年曼城加3年紐約城，但金額就大縮水，由6億鎊減到得番4.3億鎊，坊間估計係同日前歐聯大敗有關，雖然曼城否認有關報道，但一眾花生友繼續熱烈討論，係咪曼城咁唔畀面，對住美斯都夠膽壓價。