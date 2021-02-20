修咸頓6連敗　車路士踩油衝呀！

周六晚英超早場，修咸頓主場對車路士。車路士自從1月尾由杜曹接手之後，改踢3中堅陣式，球員都好快適應到，而且效果好好。

車路士喺杜曹接手後6場賽事，有5場保持不失，只失過1球，有5場總入球開2球或以下，防線固若金湯。

不過，車路士進攻力量亦一般，迪姆華拿長期無態，譚美阿巴謙上場受傷，今場或要34歲老將基奧特擔正攻堅，令攻力打折扣。

另邊廂，修咸頓狀態低迷，近6場英超全部輸晒，即使近6場聯賽主場亦只係入過3球，面對車仔堅固嘅後防，好難搵到機會入波，捧2.5球入球細。

名家：財哥

直播表

周六12:35pm 日超盃 川崎前鋒 Vs 大阪飛腳

有線661、601台

周六2:05pm 澳職 西部聯 Vs FC麥克阿瑟

無綫85台

周六4:10pm 澳聯 FC悉尼 Vs 布里斯班獅吼

myTV SUPER

周六8:00pm 德乙 柏達邦 Vs 辛特侯遜

on.cc東網

周六8:30pm 英超 修咸頓 Vs 車路士

ViuTV99台、Now621、611

周六9:00pm 西甲 艾爾切 Vs 伊巴

Now632

周六10:00pm 意甲 拉素 Vs 森多利亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六11:00pm 英超 般尼 Vs 西布朗

Now 621

周六11:15pm 西甲 馬德里體育會 Vs 利雲特

Now632

周日1:30am 英超 利物浦 Vs 愛華頓

Now621、611

周日1:30am 西甲 華倫西亞 Vs 切爾達

Now632

周日3:45am 意甲 薩斯索羅 Vs 博洛尼亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日4:00am 英超 富咸 Vs 錫菲聯

Now621

周日4:00am 西甲 華拉度列 Vs 皇家馬德里

Now632