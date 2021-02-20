菁英盃　冠忠南區愉園爆復賽第一擊

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港超闊別83日後終於重開！「初九」率先上演兩場「菁英盃」分組賽尾輪戲碼，周六下午3點打頭陣有冠忠南區於小西灣運動場鬥愉園，於B組篤定出線的「快活谷」為迎接4強賽事，今場戰意肯定高企。（on.cc東網周六3時起直播）

．卡希爾處子登場．

上屆「菁英盃」亞軍冠忠南區，雖然於停擺前已無緣晉級今屆淘汰賽階段，但依然要為重新踏上聯賽征途做好準備。面對超過兩個月以來首場正式比賽，提升球隊狀態的大好機會擺在眼前，主教練列文亦對重返港超賽場感到非常興奮：「呢段時間停吓又踢吓，對所有人嚟講都係一大挑戰，可幸大家士氣都幾好。」他坦言經過超過兩周的正式訓練，球員體能有所提升，但強調球隊需要起碼4至5場比賽，才能找回最佳比賽狀態。

停擺期間，冠忠南區獲澳洲前鋒卡希爾來投，列文認為這位20歲小將，在比圖及夏志明等隊友幫助下，已迅速融入新環境，更透露今場有意派卡希爾處子登場，讓入場球迷有機會一睹這位新兵的表現。兩隊近期交手都鬥得難分難解，惟列文認為球隊無需在踢法上作出大改動，並表示所有球員都要爭取突破個人目標，今場最重要是做好自己，爭取在聯賽重開前，重新建立信心。

．寓賽於操谷狀態．

至於愉園暫時排在小組第2，今仗只要取得分數，仍有機會爭取首名出線；主教練鮑家耀坦言復操距離開賽僅約兩星期，預備時間並不足夠，訓練初期主要圍繞在體能恢復上，加上球員在停擺期間休息太久，擔心會出現傷病問題，因此即使臨近比賽，訓練亦不會一下子提升至太高強度。「鮑sir」笑言暫時未決定正選陣容，會按照球員近日的狀態再作決定，包括新加盟「99仔」門將謝家榮亦有機會首次上陣。

今仗為「快活谷」復賽後首戰，「鮑Sir」表示球隊在篤定出線下，不會太刻意追求首名：「球員依家狀態都係得7成左右，反而希望藉今場比賽，谷起佢哋準備4強賽事。」雙方首循環交手和氣收場，「鮑Sir」認為冠忠南區個別球員需要加倍留意，惟不會有特別針對性部署。

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