菁英盃　傑志天水圍飛馬爭出線

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港超闊別83日後終於重開！「初九」率先上演兩場「菁英盃」分組賽尾輪戲碼，周六尾場傑志與天水圍飛馬，晚上7時將於旺角大球場爆發A組出線生死戰，兩軍為晉級必定爭崩頭。（on.cc東網周六7時起直播）

．備戰充足全力一戰．

「菁英盃」衞冕冠軍傑志於A組5場得9分，今役只要不敗便奪得4強入場券。傑志總監兼總教練朱志光坦言，比賽關鍵在於臨場發揮，雖然陣中擁有不少U22適齡球員，而且球隊近年在這項盃賽兩奪錦標，但這些都已成過去，球員絕對不能自滿。他又謂，雖然港超停擺多時，但球員在休戰期自律保持一定運動量，兩周的備戰達到他的要求。

前「西甲兵」新援巴爾拿投入操練多時，「朱Sir」指球隊近期缺乏友賽，他認為巴爾拿需要實戰才能與隊友建立默契，但以此子的能力，要迅速磨合不成問題，今仗或有望上演「地標戰」。另外，「藍鳥」早前宣布簽入羅拔圖和謝家強，其中前者已經註冊，今役合資格上陣，除畢頓因膝傷無緣上陣外，傑志陣容尚算完整。

．爭出線非勝不可．

天水圍飛馬於A組5戰取得7分，如欲出線今仗非勝不可。主教練郭嘉諾稱，球員體能恢復進度理想，有賴停擺期間保持充足訓練量，但仍急需重拾比賽狀態。「嘉諾Sir」認為，外援在兩星期的訓練加強了與隊友的磨合，並特別指出巴西翼鋒達施華的狀態火熱，惟「一周雙賽」的賽程或增加球員受傷機會：「我哋板櫈深度唔夠，而且到依家都未試過落真草，落到場會容易受傷，嚟緊邊隊人腳完整啲會更有着數。」

「嘉諾Sir」季前曾表示將「菁英盃」視為練兵場所，惟今戰取勝便躋身準決賽，他直言飛馬會集中火力爭勝：「之前冇外援助陣攞到2勝1和，表現唔差，依家加埋一班操弗晒嘅外援，相信有力爭入4強！」另外，飛馬早前宣布前巴西小國腳班拿度離隊，而法比奧及另一位援將山度士有傷，今役倦勤。

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