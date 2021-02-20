菁英盃　愉園2球輕取南區　升上小組榜首

周六(20日)復賽頭場「菁英盃」B組賽事，由冠忠南區於小西灣運動場激戰愉園。愉園上半場初段取得較多攻勢，32分鐘憑隊長盧斯安奴頭槌打開記錄，冠忠南區之後極力反撲，可惜「肥彭」上半場補時階段射失12碼，南區上半場以1球落後。下半場愉園繼續佔優，58分鐘靠前鋒朱偉鈞中路突破，禁區內冷靜射成2比0。最終「快活谷」憑上、下半場各入1球，以2球擊敗冠忠南區，壓過東方龍獅暫時排在小組榜首。

港超聯闊別83日後重開，比賽初段球員明顯未適應，7分鐘終於出現第1腳射門，愉園前鋒朱偉鈞禁區外遠射，被南區門將蔡子濤輕鬆沒收。11分鐘，輪到冠忠南區攻勢，卡希爾禁區內回後，佐佐木周禁區外施射惜未中目標。

「快活谷」之後開始控制大局，15分鐘，黎培基右路開出罰球，簡嘉亨禁區外一射斜出。4分鐘後，這名翼鋒再次接應黎培基直線，推入大位後惜再次射斜。20分鐘，張俊軒右路斬中，黎培基衝前迎頂中楣，朱偉鈞補射不中目標，愉園錯失領先機會。25分鐘，查理史葛快開罰球，米基爾右路力壓陳港斌，可惜近射未能射破蔡子濤十指關。

「快活谷」攻勢浪接浪，31分鐘簡嘉亨左路傳中，張俊軒遠柱抽射僅被蔡子濤擋出底線，不過連隨的角球攻勢馬上有收獲，隊長盧斯安奴接應黎培基傳送，禁區內一頂破網，攻入本季第3球，32分鐘替愉園領先1比0。

冠忠南區落後下積極反撲，38分鐘先有史提芬彭利拿角球直射中楣，41分鐘再有川瀨浩太，接應陳凱柏左路「手榴彈」，但頭槌被門將屠俊翹擋出底線。補時階段南區再出現黃金機會，史提芬彭利拿從後場策動反擊，愉園左閘林衍廷禁區內踢跌卡希爾，球證直指12碼，可惜「肥彭」操刀射高，最終愉園半場有驚無險下，以1球領先冠忠南區返回更衣室。

下半場冠忠南區一口氣換入劉浩霖、許宏峰及鄭進泓，換人未見太大成效，56分鐘更差點被愉園擴大比數，黎培基右路角球，再次找到隊長盧斯安奴，可惜後者今次未能頂中目標。58分鐘冠忠南區終於失手，朱偉鈞中路與隊友袁世傑「撞牆」後，成功突破對手防線，禁區內勁射破網，替球隊領先至2比0。

62分鐘，南區終於出現較具威脅埋門，佐佐木周左路傳中，但新援卡希爾無人看管下頂失。比賽後段，愉園再有入球機會，林衍廷後上殺入禁區後橫傳，惟簡嘉亨射門再次無功而回。及後「快活谷」換入艾迪比帝，這名尼日利亞前峰在比賽尾段差點取得入球，可惜半單刀被門將蔡子濤及時出迎擋走，最終雙方未有入球下，愉園以2球輕取冠忠南區，取得復賽後首勝。

愉園全取3分後，以13分暫時力壓東方龍獅，排在B組榜首；至於落敗的冠忠南區則維持6分，以第3名完成今屆「菁英盃」賽事。