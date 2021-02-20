宿敵駁火！肥安唔放過利物浦

今晚英超爆發默西賽德郡打吡，利物浦主場惡戰愛華頓。紅軍周中歐聯贏波止住頹勢，不過後防天殘地缺始終令領隊高普好頭痕，加上中場傷兵問題亦嚴重，接連大戰相信會以穩行先。愛華頓傷疲盡起，可望拉近實力距離，兩軍近年交手都咬得好緊，近7次對賽6次開半場和，不妨再追。（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

愛華頓喺安察洛堤來投後，戰術同陣容同樣提升，上年夏天仲簽入埋占士洛迪古斯等猛將，令到今季「默郡打吡」比往常激烈。首循環兩隊激和2比2，愛華頓門將比克福特剷傷華基爾雲迪積克，直接成為今季「紅軍」由盛轉衰嘅關鍵，嗰場仲有李察利臣領紅，可以預期今晚碰頭，一樣咁激。

紅軍殘陣以穩行先

利物浦經過聯賽3連敗後，歐聯16強首回合以2比0擊敗RB萊比錫止跌，不過佢哋演出並非突飛猛進，兩個入波都係靠對方後防失誤所致。球隊唔單止中堅位置缺人，其實中場線亦受到牽連，前線「埃及文明」穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼同羅拔圖法明奴缺乏支援，只能靠個人質素單打獨鬥取得入球，而且佢哋近況亦唔算好，但又焗住「地莊」上陣，所以高普近仗都係以穩行先，近10場有9次開半場和。

「拖肥糖」賽前收到好消息，今季聯賽轟入13球嘅卡維特利雲有望復出上陣，領隊安察洛堤可以強陣出擊，呢名英格蘭前鋒喺不敵富咸同曼城兩場皆缺陣，安察洛堤畀佢抖足踢呢場，增添球隊反彈本錢。兩軍近年交手都咬得很緊，近7次對賽6次半場和，今場絕對值得追多次。

■渡邊年

利物浦近10場半場成績

和

90%

利物浦

1艾利臣比加

66阿歷山大阿諾特 19奧辛卡巴克 14佐敦軒達臣 26安德魯羅拔臣

6堤亞高艾簡達拿 5韋拿杜姆 17居迪斯鍾斯

11穆罕默德沙拿 9羅拔圖法明奴 10沙迪奧文尼

愛華頓

1比克福特

4賀基迪 22賓葛菲特 5米克堅尼 12盧卡斯迪治尼

16杜哥利 26湯姆戴維斯

19占士洛迪古斯 10基菲爾施古臣 7李察利臣

9卡維特利雲