大坂直美奪澳網女單冠軍！生涯第4貫

澳洲網球公開賽周五（20日）上演女單決賽大戰，世界排名第3的大坂直美以直落兩盤6比4、6比3擊敗首次闖進大滿貫決賽的美國球手貝迪，繼2019年後再度捧起澳網冠軍，職業生涯第4度稱霸大滿貫。這位日本1姐更解鎖另一成就，成為1991年施妮絲（Monica Seles）之後，首位在生涯頭4次大滿貫決賽收穫全勝的球手。

儘管大坂直美自去年8月WTA賽事重啟後就未輸過一場正式賽事，成為自2014至15年S威廉絲的27連勝、2012年艾珊妮嘉的26連勝之後，第3位取得20連勝女單猛將，更保持晉身大滿貫8強就能捧盃的亮麗數據，但面對世界排名第24位的美國球手貝迪，這位日本球后第1盤打得一點也不輕鬆。

當簡蓮和S威廉絲這些美國最頂尖球手相繼被淘汰，貝迪作為美國第4女單能晉身決賽已成為賽事一大驚喜，不過她在決賽前未有遇過排名比她高的球手，今次對大坂直美絕對是越級挑戰。雖然入局很快的大坂直美率先取得3比1領先優勢，不過貝迪絲毫沒有退讓，反而積極搶攻，迫使這位日本1姐在更多跑動下出現失誤，兩度追成大分平手。

可惜貝迪未能保持穩定發揮，一記網前正手失誤後，她以4比6輸掉第1盤。第2盤大坂直美加快比賽節奏，令貝迪的無壓力下失誤飆升至24次，一舉拋離至4比0，最終以6比3再贏一盤，贏得女單冠軍。

今場過後，大坂直美在硬地大滿貫賽戰績改寫成33勝2負，勝率高達94％。是日大坂直美獲不少日本球迷撐場，她賽後感謝現場球迷：「我對上一個大滿貫（美網）沒有球迷在場，今次有你們為賽事注入活力，對我來說有着很大意義。」今場貝迪展現頑強鬥志，大坂直美亦不忘大讚對手，笑說：「幾個月前在美網準決賽對過她 ，我已說過她會造成『大麻煩』，證明我沒有說錯吧！期待我們之後會有更多對戰。」