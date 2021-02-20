菁英盃　安永佳梅開二度　傑志贏飛馬入4強

周六港超復賽尾場，「菁英盃」A組生死戰，由傑志於旺角大球場硬撼天水圍飛馬。傑志整場明顯佔優，比賽初段前鋒安永佳，接應丹尼傳中先開記錄，不過飛馬上半場尾段，憑翼鋒達施華妙射追平，雙方半場打成1比1。下半場安永佳頭槌再建一功，加上比賽尾段艾里奧錦上添花，結果「藍鳥」全場憑3記頭槌，以3比1擊敗最後有古安奴被逐的天水圍飛馬，成功晉級4強！

傑志開賽初段積極進攻，5分鐘小將陳晉一禁區頂施射，被飛馬門將陸平中撲出。8分鐘，丹尼左路斬中，安永佳快門將一步近門頂入，替「藍鳥」領先1比0。14分鐘，入球功臣安永佳再交出直線，巴拉克單刀卻被陸平中用腳擋出。23分鐘，羅梓駿後上助攻，但巴拉克遠射角度太正。比賽之後出現小插曲，飛馬後防方栢倫因不滿被基爾頓侵犯，之後疑似伸腳報復，惟球證未有表示。29分鐘，丹尼禁區外突放冷箭，皮球中柱後反彈門將出底線。39分鐘，天水圍飛馬終於出現具威脅埋門，基斯中場大腳斬給左路達施華，這名巴西翼鋒推入大位後起腳射遠柱，門將王振鵬鞭長莫及，飛馬追平1比1，雙方上半場最終打成平手。

換邊後「藍鳥」繼續控制大局， 53分鐘安永佳接應趙聡悟直線，禁區外遠射高出。58分鐘，基爾頓右路壓落底線傳中，安永佳禁區內力壓劉學銘頂入，個人梅開二度，傑志再度領先。65分鐘，陳晉一左路傳中，安永佳飛頂被陸平中托出底線。飛馬今仗需要全取3分才可出線，比賽中後段陸續換入羅振庭及何家智，希望收復失地，可惜未見起色。84分鐘飛馬再次失球，基爾頓右路開出罰球，中堅艾里奧迎頂破網，傑志拋開比數至3比1。86分鐘飛馬更「屋漏偏逢連夜雨」，中堅古安奴後場出現低級失誤，被後備入替的蘇沙搶走腳下球，最終情急下拉跌對方，被罰紅牌離場。補時階段，十人迎戰的飛馬奮力反撲，達施華右路罰球直射，被王振鵬成功救出，未能再次拉近比數。

最終傑志在今仗生死戰中以3比1擊敗天水圍飛馬，取得復賽後首勝之餘，更成功晉級「菁英盃」4強，暫時更以12分力壓理文，升上小組榜首。至於落敗的天水圍飛馬則維持7分，以第3名完成今屆「菁英盃」賽事，分組賽止步。

天水圍飛馬今仗雖以1比3不敵傑志，惟主教練郭嘉諾坦言戰術已成功一半：「對方攻力強勁，唔想畀傑志入波後再反追，所以球隊上半場採取穩守踢法，最終打成平手都叫完成一半任務。」球隊今仗3記失球均屬頭槌，「嘉諾Sir」對此並不滿意，認為球員在防守上可以做得更好。

飛馬今仗進攻失靈，「嘉諾Sir」表示班拿度的離隊是主因：「冇左佢同山度士缺陣，達施華今場踢得好辛苦，成日要番後拎波，不過好開心見到佢咁Fit。」除此之外，中堅古安奴在86分鐘領紅被逐，下場賽事需要「坐波監」，「嘉諾Sir」對判決感失望，認為在外援不多的情況下，他的缺陣將對球隊影響甚大。

孫銘謙今仗擔任左翼衞，他坦言表現未如理想：「相隔2個幾月無比賽，需要時間重拾狀態，防守唔算好稱職，所以自己都好少參與進攻。」他同時大讚傑志新援巴爾拿，認為他在中場控球穩定，在控制節奏及帶領球隊方面表現出色。

至於傑志的焦點，自然落在今場獻出「地標戰」的前西甲兵巴爾拿身上，總監兼總教練朱志光，賽後認為因為是「菁英盃」賽事的關係，難以對這位「藍鳥」新援的首騷表現作判斷：「請佢（巴爾拿）番嚟，係希望喺亞冠幫到我哋，但單憑一場比賽，好難去定斷佢係唔係幫到手。」他提到巴爾拿由更高水平聯賽來投，上到場明顯能夠幫助年輕球員，年輕球員在他帶領下，亦表現得更淡定，另外「朱Sir」亦大讚巴爾拿在攻守轉換方面，層次非常高。

巴爾拿就對自己在本地賽事首次上陣感覺良好，亦對球隊取得佳績感到開心：「我哋控制咗大部分戰局，整體表現唔錯，最終結果合理。」他透露此前自己已經有7、8個月沒有踢足90分鐘比賽，現時對自己狀態感到滿意。最後他亦不忘感謝球迷到場支持，並表示希望能達成賽季目標，與大家一起享受今季征途。