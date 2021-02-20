復賽首日反應熱烈　球迷度體溫填表做到足

港超復賽首日，即刻開放球迷入場，入場人士需要做足包括填寫健康申報表在內等，由香港足球總會安排的防疫措施，但球迷親身來到球場觀戰的興致沒有減退，頭場在小西灣運動場上演冠忠南區對愉園的「菁英盃」分組賽B組賽事，以及尾場旺角大球場傑志與天水圍飛馬的A組出線爭奪戰，就一共吸引過千名球迷入場，其中尾場賽事人氣明顯更旺，有觀眾在現場吶喊助威，比賽氣氛更加熾熱。

為配合防疫措施，球迷入場需要量度體溫之外，亦可選擇性使用安心出行應用程式，大部分入場人士都已於網上填好健康申報表，他們向工作人員提供登記電話號碼，即可入場，惟部分較年長的球迷，則要到現場才親身填寫表格。於晚上來到旺角大球場觀戰的傑志球迷張先生，就形容入場檢疫安排和流程快捷方便，更表示為了能入場睇波，願意配合足總的防疫措施。

早前有球迷於網上論壇透露，會以步行方式由荃灣行到小西灣觀賽，這位自稱喜歡行路的球迷亦有在現場，他坦言自己並非今場比賽任何一隊擁躉，只是單純支持香港足球。這位球迷指自己今日8點就出門，並表示今次以這個方式長途跋涉來到球場，是希望在港超復賽首日，喚起大家關注。愉園賽前於社交網站上，曾表示願意向該名球迷提供門票，但該球迷接受訪問時，則笑言會謝絕球會的好意，自行購票入場。

除此之外，民政事務局局長徐英偉亦於復賽首戰，帶同家人購票入場觀賽。早前傑志、東方龍獅及理文三支有份出戰亞洲賽的球隊，都表示有申辦「亞冠盃」或「亞協盃」的意願，徐英偉形容在香港主辦亞洲賽存在難度，但亦表示「唔係難就唔去嘗試」，他提到過去一年，政府有與不同體育總會，嘗試將體育賽事帶來香港舉行，但強調前提是疫情必須平穩。他承認局方已經收到足總方面的提案，自己亦正與各支有關球會有聯繫，更提到希望吸取馬會的「氣泡」安排經驗，令賽事最終能辦成。