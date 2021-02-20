菁英盃　晉峰加重防守　頑抗東方龍獅

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今日「菁英盃」好戲打孖上！小西灣運動場下午3時率先爆發B組對決，力爭首名晉級的東方龍獅迎戰晉峰。（on.cc東網周日下午3時起直播）

港超聯停擺兩個多月，晉峰總教練何信賢坦言球員始終較年輕，在缺乏經驗下，短時間內要恢復狀態確有難度，他形容部分球員目前球感生硬，希望盡快提升球員間的默契及體能。晉峰今季兩鬥東方龍獅，皆大敗5球，「何Sir」指今仗首要目標是減少失球：「防守上會再加強練習，希望球員唔好再犯咁多錯，盡量保持控球權。」他不忘讚賞球隊停擺前防守表現已大有改善，只是長時間未有比賽，暫時未知操練效果如何。

何信賢或派小將吸收經驗

晉峰中前場主力茹子楠及鄭璟昊，受外借條款所限未能倒戈，「何Sir」透露或派出多名年輕球員迎戰，讓他們吸收經驗之餘，亦給予主力球員更多時間調整狀態，準備下周對理文的港超聯賽事。

東方龍獅已獲B組出線席位，球隊總監兼主教練李志堅表示經歷過上季港超停擺後重開，不少球隊都累積了經驗，本月初重新投入操練超過兩周，「堅Sir」認為球隊狀態已恢復七八成：「今次比上次好啲，有咗上次停擺嘅經驗，心理準備上會更好。」

堅Sir：費蘭度可隨時候命

東方龍獅除力爭3分外，「堅Sir」亦希望讓更多球員盡快找回比賽感覺，同時考察球員之間的磨合情況。其中久疏戰陣的費蘭度大傷過後，能否重返賽場令人關注，「堅Sir」表示會小心處理，並透露此子已可隨時候命，有望與新加盟的巴西中堅杜度一起為球隊獻出首騷。

晉峰對東方龍獅陣容

晉峰 4231

1 林駿杰

77何浚皓 2黃洛 83曾仲楠 5鍾俊濠

29羅浩賢 88馬文政

34黃政德 22劉君正 18紀思昊

9黃偉國

東方龍獅 433

99曾文輝

29奧利華 33艾華度 17梁冠聰 32亞歷斯祖

23黃威 16梁振邦 3迪高

88鍾偉強 10辛祖 18鄭子森

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