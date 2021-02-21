利物浦輸波兼折將　創3大恥辱紀錄

利物浦大崩潰，喺周日(21日)凌晨英超「默西賽德郡打吡」主場0比2不敵愛華頓，近22年以來，首次聯賽主場輸畀「拖肥糖」，並且自1923年之後，首次遭遇聯賽主場4連敗，亦係近92年第1支聯賽主場4連敗嘅衞冕球隊。屋漏偏逢連夜雨，紅軍今場仲有隊長佐敦軒達臣受傷，令防線人腳進一步緊拙，想翻身就更加難。

利物浦上場歐聯擊敗RB萊比錫，原來只係曇花一現，今場返回英超，開波僅3分鐘就失守，愛華頓中場占士洛迪古斯精準直傳，由李察利臣射入，愛華頓近11年首次喺英超「默西賽德郡打吡」先開紀錄。

利物浦隨即反攻，佐敦軒達臣、阿歷山大阿諾特分別遠射，但都被愛華頓門將比克福特救出。

踢到25分鐘，客串中堅嘅佐敦軒達臣不幸傷出，紅軍防線立即出現危機，愛華頓右閘史密斯高文近門飛頂，僅被門將艾利臣比加撲出，利物浦上半場冇再失多1球都算好彩。愛華頓自1999年9月以來，首次喺「默西賽德郡打吡」上半場領先。

利物浦下半場曾經積極反攻，其中69分鐘，穆罕默德沙拿右路近門起腳，被比克福特封出。紅軍扳平唔到之餘，更於83分鐘再次失守，愛華頓打反擊，後備上陣嘅卡維特利雲射門被艾利臣比加撲出不遠，佢準備補射時，被阿歷山大阿諾特踢跌，球證睇完VAR後，判罰12碼，基菲爾施古臣主射入網，協助愛華頓贏2比0。