【賽後解碼】肥安變陣見效！再做高普剋星

愛華頓喺英超作客以2比0擊敗死敵利物浦，雙方近24次交鋒以來，「拖肥糖」終於首次贏波，領隊安察洛堤居功厥偉，呢位意大利名帥今場變陣見效，令球隊無論攻守表現都喺紅軍之上，有「高普剋星」之稱嘅肥安果然並非浪得虛名。

安察洛堤由以往4後衞陣式，改為今場排出532陣式，防守時人腳更充裕，進攻時候，左右二閘盧卡斯迪治尼、史密斯高文變身中場，踢法攻守兼備，其中史密斯高文更加有1次近門飛頂，幾乎入波。

肥安今場正選陣容，亦收起首席射手卡維特利雲，用李察利臣、占士洛迪古斯合作攻堅，其中占士洛迪古斯擔當「假9」角色，令進攻更立體，愛華頓首個入球，正係由占士洛迪古斯傳畀李察利臣射入。

賽後安察洛堤亦對球隊表現非常滿意：「李察利臣同占士洛迪古斯配合非常好，呢個入球令我哋更有信心，比克福特表現亦好出色，防守都唔錯，去到晏菲路球場比賽，必須做好防守，其實我哋上次主場對利物浦，就應該全取3分。」安察洛堤似乎一早胸有成竹。

事實上，安察洛堤以往都食住高普，執教教皇馬期間，曾於2014年歐聯8強淘汰由高普帶領嘅多蒙特，執教拿玻里期間，連續2次歐聯主場擊敗高普領軍嘅利物浦，今次仲率領愛華頓打破宿命，近22年首次聯賽作客贏紅軍。