馬體會輸波！皇馬追到得番3分咋

周六(20日)深夜西甲出現冷門賽果，榜首馬德里體育會主場0比2不敵利雲特，連續失咗5分喺呢支中游球隊身上。反觀，第2位皇家馬德里作客以1比0擊敗華拉度列，現時僅落後馬體會3分，雖然皇馬踢多1場，但以馬體會近期嘅頹勢，恐怕一哥位置並唔穩陣。

馬體會上周中僅作客同利雲特打和1比1，已經令唔少球迷跌爛眼鏡，估唔到今場返回主場，表現更加差。踢到30分鐘，馬體會防線出現混亂，利雲特中場荷西摩拉利斯起腳勁射，省中對手改變方向入網。

下半場初段，馬體會原本有機會扳平，馬里奧靴莫素右路窄角度笠射，利雲特後衞頭槌護空門解圍不遠，安祖哥利亞補射入網，但球證指馬體會前鋒蘇亞雷斯之前有犯規作動，判入球無效。

踢到時補時5分鐘，馬體會趁角球機會，空群而出，門將奧比歷都走入對方禁區助攻，但利雲特瓦解角球，並立即打反擊，由迪費魯圖斯射入空門，奠定2比0勝局。

馬體會近4場聯賽只有1勝2和1負，表現明顯走下坡。利雲特今季西甲先後作客擊敗皇馬同馬體會，夠晒神奇。

值得一提，利雲特門將丹尼爾卡丹拿斯今場作出10次撲救，成為全場表現最佳球員，佢雖然出身巴塞青年軍，但自爆係皇馬球迷，仲話希望皇馬捧今季西甲冠軍，難怪咁落力。

至於皇馬靠卡斯米路下半場頂入罰球，以1比0小勝華拉度列，取得4連勝，「銀河艦隊」傷兵滿營情況下，仍然有呢個成績，都算難能可貴。