今晩尾場有曼聯　等睇拆「紐」

英超尾場，聯賽及盃賽3線作戰嘅曼聯主場迎戰紐卡素。「紅魔鬼」征戰頻頻，今場已經係佢哋16日內第5場波，體力肯定有影響，現時排下游嘅紐卡素自知實力有限，作客只會以「鐵桶陣」應對，連盃賽在內，紐卡素近8場作客，法定時間內全開3球或以下，中位數3.5球細好路。（Now 621周一凌晨3時直播）

今個球季受到疫情影響，遲開之餘，又要就歐國盃早完，所以賽程逼到癲，要出戰歐洲賽同本土盃嘅嘅豪門，真係想抖吓都唔得。曼聯要喺英超、足總盃同歐霸3線作戰，近16日踢5場，上周中英足盃對韋斯咸激戰120分鐘，才於加時贏波，之後聯賽對西布朗亦見部分球員力不從心，今場鬥紐卡素之前，又同皇家蘇斯達喺歐霸32強首回合大戰，體力需求甚大。

「紅魔鬼」多名正選球員如拉舒福特同哈利馬古尼等都踢足幾場，中場發電機般奴費南迪斯即使部分賽事只任後備，亦場場有份上陣，今場鬥弱旅紐卡素，相信會見好就收，甚至主帥蘇斯克查會畀小將踢吓都唔定。

未計周六賽事，紐卡素距離降班區有6分距離，作客當然唔會大貪，以1分為目標，事實上佢哋好有自知之明，不論聯賽定盃賽，都係死守，「喜鵲」近8場作客賽事，法定時間全開3球或以下，對手仲包括車路士、阿仙奴及曼城等多支Big 6球隊，曼聯征戰頻頻，今場即使贏波亦未必會大炒，3.5球入球細穩陣。

※渡邊年

直播表

周日3:10pm 澳聯 威靈頓鳯凰 Vs 西悉尼流浪者

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周日7:30pm 意甲 帕爾馬 Vs 烏甸尼斯

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周日10:05pm 英超 阿士東維拉 Vs 李斯特城

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周日10:00pm 意甲 AC米蘭 Vs 國際米蘭

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周日11:15pm 西甲 皇家蘇斯達 Vs 艾拉維斯

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周一0:30am 英超 阿仙奴 Vs 曼城

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周一1:00am 意甲 阿特蘭大 Vs 拿玻里

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周一1:30am 西甲 侯爾斯卡 Vs CF格蘭納達

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周一3:00am 英超 曼聯 Vs 紐卡素

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周一3:45am 意甲 賓尼雲圖 Vs 羅馬

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周一4:00am 西甲 畢爾包 Vs 維拉利爾

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