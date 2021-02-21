菁英盃　理文爭首名　惡鬥標準流浪

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今日「菁英盃」好戲打孖上！尾場晚上7時於旺角大球場上演，理文為爭A組首名，今仗3分志在必得，勢與標準流浪有一番惡鬥。（on.cc東網周日下午7時起直播）

理文今屆「菁英盃」成功於A組脫穎而出，賽前已鎖定4強席位，但能否首名出線，要視乎今晚對標準流浪的賽果而定。經過兩周操練，球隊體能狀況有所提升，惟主教練陳曉明坦言比賽感覺依然有待改善：「對於我哋嘅打法，都要少少時間去Catch-up，可能踢過兩三場波先會上番軌道，始終呢兩嘅禮拜連一場正式友誼賽都冇得安排，就算打分隊賽，情況點都有分別。」

曉明Sir：重點防範林嘉緯

「曉明Sir」直言操練時間不足下就要投入比賽，在教練角度而言，確實難以令球隊回復最佳比賽狀態，因此預計各隊復賽初期，踢法會「冇咁爽」，並提到不希望球員出現受傷情況。首循環交手，理文最後時刻被標準流浪逼和，「曉明Sir」提醒球員要小心對手反擊，另外林嘉緯作為中場節拍器以及進攻啟動者，亦要加以防範。

賴嘉輝：球員爭勝心強烈

於A組敬陪末席的標準流浪今仗屬「例行公事」，但教練團之一賴嘉輝表示，因為球員「餓波」太久，訓練中展現出強烈爭勝心，期望以一場勝仗增強士氣，今仗絕不會放軟手腳。「賴Sir」又稱，停擺期間球隊維持一定體能訓練，認為球員的狀態已提升得「七七八八」。

在兩星期的備戰期間，「賴Sir」觀察到外援亞加斯圖和林學曦的合作甚有火花，期望兩人的默契能為進攻增加瓣數。目前陣中除幾位球員肌肉疲勞外並無傷兵，但為應付頻密賽程，「賴Sir」透露正計劃增兵，並已接觸一位本地華將。他強調原有20多人的班底，每位球員都有能力爭奪正選位，球員亦需要在訓練上爭取表現。

理文對標準流浪陣容

理文 433

88袁皓俊

22曾家進 4劉穎笙 5余煒廉 18黃炎堃

16顏樂楓 77沙普夫 10亞哥斯達

23鄧匡延 9尼迪利 17張憙延

標準流浪 442

1盧兆崎

12盧均宜 16鍾昇霖 33法蘭度 17周家樂

21黃晉軒 14杜格拉斯 10林嘉緯 90祖連奴

11林學曦 96亞加斯圖

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