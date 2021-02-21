大坂總獎金近2千萬美金　終極目標唔係講攞奬

大坂直美在澳網決賽以直落兩盤擊敗美國的貝迪，繼2019年後再度捧走澳網，職業生涯第4度稱霸大滿貫，並保持着自2018年起，每年定會袋走一個大滿貫獎盃的節奏。她在奪標後接受訪問，指自己將劍指法網，衝擊個人首個硬地以外的大滿貫，同時她亦分享自己無緣和偶像李娜一起比賽的婉惜，希望有朝一天能與新生代球手較勁。

大坂直美豪取巡迴賽跨季21連勝，在最新一期的WTA排名中，她以7835分超越施蒙娜升上第二位，距離世界1姐芭蒂還有1351的分差，不過這位日本1姐表示自己不太在意排名：「因為我不是打足巡迴賽裡的每一站，所以我不會經常惦記着我的排名，我只想在每個我打的比賽裡都發揮出好表現，而要有好排名，就先要有好表現，所以我希望今年可以表現得更穩定。」大坂直美再次在澳網封后，她的職業生涯總獎金已達2000萬美元，而因疫情緣故，賽會考慮到幫助低排名選手紓緩經濟窘困，在總獎金不變的情況下，只好劫富濟貧，因此今屆的澳網冠軍獎金比起去屆少近100萬美元，只有213萬美元。

儘管在硬地比賽中所向披靡，大坂至今仍未袋走過泥地及草地大滿貫，她冀望自己將在法網高舉下一個大滿貫，「我希望在下一個比賽，即在泥地比賽中能贏得錦標，我感覺自己在泥地裡的表現不俗，不過要和它更好地適應相處。」除了將目光放在下一個大滿貫，大坂直美亦透露自己在職業生涯裡的終極目標，「我希望可以等到有一天，可以和一個視我為『最喜歡的球手』的女孩同場較量，這個想法可能有點傻，可對我來說，這會是最酷的一件事情，因為我自己也有一個崇拜的球手——李娜，但可惜地我沒有和她比賽過。」

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！