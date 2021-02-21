菁英盃　辛祖起孖！東方龍獅反勝晉峰

「菁英盃」周日頭場賽事，上演B組最後一場分組賽，已無緣出線的晉峰，一度靠比賽早段，射入近3交手的首個入球領先。惟東方龍獅迅速作出回應，靠辛祖梅開二度，最終以2比1反勝，賽後壓過愉園以B組首名晉級4強。

開局粉紅色衫的晉峰，頻頻靠反擊及罰球，嘗試撕破由杜度及基頓等人組成的東方龍獅防線，效果不俗，比賽第9分鐘，晉峰右路前場打出罰球戰術，卡爾特納禁區頂接應林富貴短傳後，第一時間彈入禁區內的費利浦薩，後者傳中，讓伏兵門前的羅俊仁輕鬆射入，早早為晉峰取得領先優勢，今季第三次交手，終於射破對手大門。但落後的東方龍獅，很快就作出回應，4分鐘後，戴上隊長臂章的迪高中圈附近交出絕妙長傳，辛祖接應殺入禁區乖巧挑射，為東方龍獅追成1比1。

20分鐘，艾華頓自家半場得球後，個人長驅直進，突破3、4名晉峰防守球員殺入禁區，可惜被出迎的龐焯熙干擾下，未能轉化成入球。東方龍獅再接再厲，2分鐘後，辛祖禁區內接應艾華頓左路傳中，一蹴而就，成功反超比數的東方龍獅，帶着2比1領先優勢回更衣室。

換邊後，東方龍獅作出令人期待的換人，由費蘭度入替辛祖，不過率先搶攻的反而是晉峰，費利浦薩接應長傳形成單刀，逼使曾文輝出迎解圍，從後殺上的羅俊仁即刻補射，可惜射高。61分鐘，半場換入的盧卡斯右路發難，連過兩名晉峰守將後，殺入禁區窄位起腳，可惜射斜。落後的晉峰，形勢上不落下風，加強前場逼搶之餘，亦搶回不少控球權，下半場大部分時間將東方龍獅壓在半場圍攻。

77分鐘，後備入替的廖億誠禁區頂幾次過人後，與何思哲做出撞牆配合，前者禁區內攻門，但被曾文輝化解。80分鐘，費蘭度禁區內接應盧卡斯後腳傳送推射，被晉峰守將曾仲楠飛身擋出。最終雙方未能再增添入球，東方龍獅以2比1擊敗晉峰。

過去兩次與強敵東方龍獅交手，晉峰都難逃被大炒的命運，今場雖然最終落敗，但晉峰成功縮小最終分差，總教練何信賢亦坦言對「輸少咗」感開心，並提到半場檢討後的調整，非常關鍵：「下半場少咗犯錯，但亦遇到對手墮得好後嘅時候，難以破密集（防守）。」他承認晉峰在這方面欠缺經驗，陣中亦缺乏突出前場球員。「何Sir」不忘稱讚後備上陣的球員，認為他們強勁鬥心值得嘉許：「佢哋終於知道點樣去表現自己最好一面畀觀眾睇。」

晉峰上半場開局，靠死球戰術成功奇襲對手，入球球員羅俊仁，對球隊成功執行這次配合感到開心：「死球係練咗好耐，喺甲組嗰陣，角球死球戰術，（教練）佢有一套諗法。」

至於東方龍獅總監兼主教練李志堅，就表示不會太介意今日最終賽果，反而更關心如何讓更多球員有上陣機會：「有好多球員咁耐冇踢，我會諗點樣可以擺多啲人入去，所以上下半場嗰陣都唔同咗，冇諗過賽果。」費蘭度取得本地球員身分後，東方龍獅陣中有空間再添新援，惟「堅Sir」表示要有適合球員，才會考慮引進。