港超聯　特區護照到手　費蘭度如願做香港人

周日（21日）晉峰對東方龍獅的「菁英盃」對碰賽前，東方龍獅於facebook專頁宣布不少香港球迷期待已久的消息，陣中已經在香港住滿7年的巴西球星費蘭度，日前獲入境處批出特區護照，正式成為香港人。

這位上年加盟球隊的34歲巴西攻擊好手，在今場對晉峰的「菁英盃」分組賽，於半場後備入替，以本地球員身分登場，獻出加盟東方龍獅後的「地標戰」，並幫助球隊以2比1擊敗晉峰。對於相隔近1年後重返賽場，費蘭度賽後明顯表現得非常興奮：「有得踢番比賽感覺好正，球隊贏波係最重要，而對我自己嚟講，喺呢個時侯復出，係非常好嘅時機。」久疏戰陣的費蘭度，坦言自己仍未達最佳狀態，但表示自己每日都取得進步。

一直表明希望成為香港人的費蘭度，自2013年由巴西加盟來港，曾先後效力公民、YFC澳滌及傑志等本地球會，已經留港足7年，對自己終於取得特區護照，費蘭度形容就如夢想成真：「我依家係一位香港人，感覺好開心，我好愛呢地方，嚟緊嘅夢想，係有朝一日為港隊效力。」費蘭度直言香港改變了他的人生，一路而來自己努力奮鬥至今之餘，無論是這裡的球迷或一般人，都樂意幫助自己。