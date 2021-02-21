迪布尼阿古路出得！曼城打爆廠爭18連勝

今晚英超重頭大戰，阿仙奴主場硬撼「1哥」曼城。曼城各項賽事豪取17連勝，弗到漏油，最恐怖係主帥哥迪奧拿依家出乜嘢球員都照贏，順到冇朋友，連奇雲迪布尼同阿古路都傷愈可候命，加上近10次碰頭贏咗9次，擺明食住「兵工廠」，客勝熱得有道理。(Now 621及611周一凌晨零時30分直播)

曼城自上年12月中擊敗修咸頓後，各項賽事連贏17仗，繼續刷新英格蘭球隊於頂級聯賽最長連勝紀錄，就算2月硬仗連場仍保持托弗，連挫利物浦、熱刺同愛華頓，未計今輪賽事，依家以10分甩開次席曼聯，奪標機會高唱入雲，難怪足智彩冠軍賠率「藍月亮」僅得1.005倍，熱到爆燈，眾將定必希望在阿仙奴身上全取3分，將優勢進一步擴大。

「藍月亮」最恐怖嘅地方，就係主帥哥迪奧拿用任何球員都即刻入局，魯賓戴亞斯加盟後確實鞏固了防線，但佢近期不時因病缺陣，換拿樸迪拍住史東斯又冇乜甩漏，祖奧簡斯路無論出任左、右閘一樣出色，同時史達寧及菲爾科頓頻有進帳，將因傷缺陣嘅前鋒阿古路及加比爾捷西斯影響減到最低。「耶穌仔」早前已經復出，阿古路近日同奇雲迪布尼亦傷愈，由於曼城嚟緊周中要出戰歐聯16強首回合對慕遜加柏，唔排除會輪換讓「阿古獸」同迪布尼出場。

阿仙奴近4場聯賽僅1勝，所贏只係有前冇後嘅列斯聯，更喺領先4球下，被對手連追2球，最終雖贏4比2，但反映出防守不集中嘅問題仍存在。而且「兵工廠」上周中於歐霸32強首回合惡戰賓菲加打和1比1，奧巴美揚屢失良機令佢哋未能贏波，嗰場喺中立場羅馬上演，令阿仙奴比周中留喺英國出戰聯賽嘅曼城少1日休息，體力輸蝕。翻查紀錄，雙方各項賽事近10次對壘，曼城豪取9勝1負，單計聯賽更7連勝，明顯食住「兵工廠」，今仗有力乘勝追擊。

法達斯維

曼城近10次對阿仙奴成績

9勝 90%

陣容圖

阿仙奴

1賓特尼奴

2比利連 23大衞雷斯 6加比爾馬加希斯 17薛迪索拉斯

25艾利尼 34格列沙加

7布卡約沙卡 11馬田奧迪加特 32伊美路維

14奧巴美揚

曼城

31艾達臣摩拉斯

2基爾獲加 3魯賓戴亞斯 14拿樸迪 27祖奧簡斯路

20貝拿度施華 16洛迪卡斯簡迪 17奇雲迪布尼

47菲爾科頓 10阿古路 7史達寧