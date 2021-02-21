祖高域紀錄性成為澳網9冠王　下一步直追2R

澳網男單決賽壓軸戲碼在周日（21日）上演，挑戰紀錄性第九度贏得冠軍的塞爾維亞球王祖高域，和力爭個人首個大滿貫、世界排名第4的麥維迪夫合演。祖高域終以7比5、6比2及6比2直落三盤勝出，實現澳網三連霸，並將大滿貫獎盃增至18個，澳網9次殺入決賽均全部奪「貫」而歸，締造歷史。

賽事頭號種子的祖高域乘着麥維迪夫的非壓力失誤連連得分，領先3比0，後者站穩陣腳，連追三局扳平，祖高域先贏盤7比5。次盤麥維迪夫急於扳平盤數而連番失誤，祖高域再贏一盤6比2。第3盤，麥維迪夫越打越急躁，反而祖高域伺機而動，屢次底線反拍得手，最終祖高域再贏一盤6比2，直落三盤擊敗俄羅斯人，第九度在澳網封王。

二人在賽前都分別締造20連勝，1哥祖高域自2019年起澳網20連勝，而麥維迪夫則是巡迴賽跨季20連勝，包括巴黎大師賽的五連勝奪冠，和ATP年終賽的五連勝，最終祖高域終結了對手連勝紀錄，豪取澳網21連勝。

祖高域在本屆澳網的進程並不太順利，第三圈時不慎拉傷右側腹，幾乎不能繼續參加比賽，而世界1哥亦承認自己曾有退賽的念頭和考慮，不過澳網於他而言別具意義，所以用盡方法讓自己恢復過來。而祖高域撐過傷痛繼續奮戰亦有為他帶來好消息，隨着拿度在八強時被西西帕斯大逆轉後淘汰，祖高域將會在3月8日長踞世界第一的位置311周，超過費達拿所保持的310周，成為史上高踞男子第一最長時間的球手。同時，祖高域目前生涯已累積18個大滿貫，距離「2R」費達拿及拿度的20「貫」僅差兩個。

麥維迪夫在2019年美網首度打入大滿貫決賽，但遭到「三巨頭」之一的拿度擊退，今次則在澳網碰上1哥祖高域，近況大勇的麥維迪夫表示，自己無重上陣，壓力落在祖高域身上，「（2019年）我第一次闖進大滿貫決賽，遇到史上最偉大球員之一，現在我又碰上另一個，不過壓力都在他身上，因為他過往打入澳網決賽都從未失手，我不會有任何壓力，會盡我所能展現出最好表現。」