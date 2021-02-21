菁英盃　金承龍首戰！理文1球挫流浪入4強

「菁英盃」周日（21日）晚上於旺角大球場上演A組最後一輪賽事，理文要以小組首名晉級，今戰對標準流浪非勝不可。結果在兩軍各自以10人應戰的情況下，理文憑上半場尼迪利的入波，以1比0輕取流浪。全取3分的理文，以12分壓過傑志升上A組榜首，將在周三（24日）與愉園合演4強戰。

兩隊首循環打和1比1，理文今仗只要贏波便以A組首名進身準決賽。新兵徐宏傑今仗以正選左後衞姿態上陣，今場除是他倒戈舊東家流浪外，亦是他431天以來，首次在正式比賽上場。開賽僅1分鐘理文便收到壞消息，U22球員劉穎笙在一次追逐中拉傷，被迫退下火線，由張憙延入替。

理文今仗還派出鄧匡延和黃皓雋2位賽事適齡球員，後者於10分鐘右路第一時間施射，未能考驗流浪門將盧兆崎。「傑仔」相隔1年多後再次披甲，初段表現尚算穩健，惟他14分鐘侵犯林學曦，換上新球衣供應商的流浪在危險位置博到罰球，林嘉緯操刀直射被袁皓俊飛身撲出。

「黃衫軍」於23分鐘率先打開缺口，黃皓雋右路爆破傳中，尼迪利跳頂得手，助理文領先1比0。領先的理文繼續施壓，34分鐘張憙延主理角球，徐宏傑亂軍中起腳，盧兆崎輕鬆沒收。理文以1球優勢返回更衣室。

兩軍半場期間均作出人腳調動，流浪的黃晉軒、鍾昇霖分別入替李鍶泓和杜格拉斯，而理文亦以黃俊皓換入隊長列斯奧。52分鐘，尼迪利曾接應顏樂楓的長傳一射入網，惟被旁證判越位在先，慘食「詐胡」。

為求拉開領先優勢，「黃衫軍」再調入外援金承龍，早段建功的尼迪利換出時被球證王家豪指拖延時間，被罰黃牌。一直未能取得「燕疏球」的理文，於65分鐘更迎來噩耗，沙普夫被指拉跌單刀的鄧樂文領紅被逐，惟流浪的人數優勢僅維持了5分鐘，守衞法蘭度情急之下踢跌單刀的金承龍，同告被罰出場，雙方各以10人應戰。

雙方末段陷入拉鋸，惟皆未能製造今場第二球。理文維持1比0的勝局完場取得3分，並憑較佳小組得失球差，力壓同取12分的傑志，升上A組首名，躋身周三（24日）於旺角大球場上演的「菁英盃」4強戰，對手為B組次名愉園。

賽後標準流浪教練賴嘉輝直言，球證今場的裁決具爭議性，指出法蘭度70分鐘的攔截「中波」，質疑判決並非紅牌，「球證嘅問題係打亂晒我哋嘅部署。」不過，他坦言球隊今仗有很多不足之處，並需要在今周的訓練改善，下周末流浪將於聯賽對天水圍飛馬，「賴Sir」表示目標是贏波。

理文主教練陳曉明則稱，雖然球隊以首名晉級，但代價沉重：「4個調動都唔係想要嘅換人，劉穎笙傷出，沙普夫紅牌，焗住要做調動。係有代價，不過至少贏波首名出線。」他透露，初步知悉劉穎笙韌帶受傷，惟未知傷勢，無論如何周三（24日）的4強戰都會缺陣，另外荷西安祖賽前微傷，球隊並不想冒險，預料他下仗會準備就緒。

他又點評南韓外援金承龍的表現理想：「睇到佢好有感染力，好多走動，當然同球隊係咪好磨合又未係，因為只係練咗1星期。但起碼當尼迪利未踢到咁長時間，都可以將佢喺中鋒度位換位，都幫到好多手。」