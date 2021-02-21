菁英盃　431天的等待　徐宏傑：係一種磨練

周日（21日）「菁英盃」A組最後一場，理文憑尼迪利的入球，輕取標準流浪1比0。今仗是理文新兵徐宏傑431天以來，首次在正式比賽中披甲，故賽事對他的意義尤其大。

「今場感覺自己狀態未係最好，因為差唔多1年3個月冇比賽，終於有得落場都好開心。」超過1年未有正式踏足草場的徐宏傑道。自2019年12月18日代表香港隊對中國的「東亞錦標賽」後，「傑仔」一直未有正式落場。雖然去年年初前東家梅州客家將他「交換」到前港超球隊富力R＆F，但礙於轉會條款限制，這名24歲後衞不符合資格在上季復賽上陣。及後富力散班，轉投理文的「傑仔」又因為聯賽停擺而再次錯過披甲的機會。

今場穿上理文的黃色球衣，對陣母會標準流浪，整場他的防守相當穩健，雖然下半場沙普夫領紅被逐後，「傑仔」需要串演中堅，但其與余煒廉鎮守中路，亦成功為理文守到最後。431天闊別賽場，對一個足球員來說，用「難受」這個詞語也不足以形容，但「傑仔」卻正面說，這段日子是一種「磨練」：「成年幾冇比賽，心理都有一定影響，之前一直保持住訓練，我會當係一個磨練。雖然今日落到場一定有啲陌生，但希望可以透過未來2至3場比賽，盡快推番上最好狀態。」

加入理文除要重新適應比賽的感覺外，還需要與新隊友建立默契。徐宏傑表示，自己仍在吸收主教練陳曉明不同的戰術理念。而今戰對流浪末段保持1比0的勝局，亦勝在與隊友之間的合作：「對手將基藍馬推上前，所以我哋都盡可能將防線壓前，等對手冇咁容易喺禁區內頂到波，勝利都係靠大家博番嚟。」