連美斯又發威　莫天才首次擊敗寸王

周日晚（21日）英超頭場倫敦打吡，韋斯咸有紅魔借將「連美斯」連格再度發威，攻入關鍵士哥，喺主場以2比1擊敗熱刺，亦係「錘仔幫」教頭莫耶斯16次交手中，首次擊敗熱刺主帥摩連奴，並且殺上前4，真係飲得杯落。

今場係兩大前曼聯教頭莫耶斯同摩連奴較量，之前佢哋15次帶領唔同球隊對壘，「莫天才」只得6和9負，從未贏過「寸王」，不過其麾下嘅韋斯咸近況較佳，一開波即撳住搶，僅5分鐘查洛保雲右路傳中，米查利安東尼奧快射，熱刺門將洛里斯撲出唔遠，安東尼奧立即執死雞得手，極速打開紀錄。雖然熱刺其後有拉美拿及哈利卡尼均有具威脅埋門，可惜無功而還。

下半場熱刺換入「大聖爺」加里夫巴利加強攻力，點知開波僅2分鐘，韋斯咸嘅紅魔借將連格於左路殺入禁區射遠柱破網，雖然一度有越位之嫌，但球證經VAR提示後確認入球有效，呢球亦係連格4次為「錘仔幫」上陣嘅第3個士哥，認真叻仔。去到64分鐘，「大聖爺」開出角球，盧卡斯莫拉攝前柱頂入追番粒，之後「大聖爺」狂抽可惜中楣彈出，最終韋斯咸保住2比1勝果，唔單止令莫耶斯首度擊敗摩連奴，「錘仔幫」近9仗聯賽贏7仗，以2分壓過車路士殺上第4位，下屆分分鐘有份踢歐聯。