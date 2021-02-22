曼城再剋阿仙奴　恐怖18連勝又締新紀錄

英超「一哥」曼城狀態無可抵擋，周一(22日)凌晨英超憑史達寧一箭定江山，作客以1比0擊敗阿仙奴，各項賽事連贏18場，當中包括連續11場作客勝仗，追平英格蘭頂級聯賽球會史上最長作客連勝紀錄。英超第2位曼聯亦喺主場3比1擊敗紐卡素，曼城繼續以10分優勢喺榜首帶出。

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曼城今場排出奇雲迪布尼、史達寧同馬列斯嘅無鋒陣，開波2分鐘即有個好開始，史達寧接應馬列斯右路傳中輕鬆頂入。曼城領先後一直控制大局，阿仙奴只能夠靠布卡約沙卡同基蘭泰亞尼喺左路製造零星威脅。曼城下半場進一步施壓，不過面對阿仙奴緊密防線未能再入波，最終憑早段入球贏1比0完場。

曼城贏埋今場之後，各項賽事作客11連勝，追平佢哋喺2017年5月至11月間創造嘅英格蘭頂級球會紀錄。曼城喺周四(25日)凌晨歐聯16強首回合賽事，將會「作客」德甲嘅慕遜加柏，不過呢場波就因應防疫措施問題，改咗去匈牙利舉行。

曼城領隊哥迪奧拿賽後表示：「呢個紀錄(18連勝)終有一日會完結，但當所有球隊都輪流失分，我對曼城可以連續2個月保持咁高水平係感到驚訝，要知道我哋係作客贏利物浦、熱刺、愛華頓同阿仙奴，絕對係硬仗連場，所以今日贏1比0我已經非常滿足。」