般奴費南迪斯「雙雙」　曼聯3比1輕取紐卡素

曼聯喺英超連續2場失分後，周一(22日)凌晨終於重響勝鼓，主場出擊以3比1擊敗紐卡素，葡萄牙中場般奴費南迪斯繼續成為贏波英雄，呢位進攻中場喺下半場1傳1射，成為今季歐洲5大聯賽第3個入球同助攻數字都達雙位數球員，認真犀利。

曼聯今場強陣搶攻，30分鐘拉舒福特由左路殺入中間施射破網，雖然6分鐘後被紐卡素前鋒辛特麥斯明意外追平，不過「紅魔鬼」仍然控制大局，57分鐘曼聯左路發動進攻，尼曼查馬迪傳中，般奴費南迪斯中間輕輕加一腳彈至無人看管嘅丹尼爾占士，後者不負所託射入，曼聯再次領先；75分鐘拉舒福特禁區內被踢跌，般奴費南迪斯操刀射成3比1完場。

今場之後，般奴費南迪斯今季英超已有14個入波同10次助攻，成為哈利卡尼(13入波+11助攻)同湯馬士梅拿(10入波+10助攻)之後，歐洲5大聯賽第3位交出「雙雙」嘅球員。曼聯依家仍然落後曼城10分，但領隊蘇斯克查就話唔會放棄：「我永遠唔會話『冇得追』，我哋要繼續努力做好自己工作，有啲事情可能會發生，但我哋唔需要諗呢啲，唯一可以控制到嘅係踢好自己嘅比賽。」