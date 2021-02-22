盧卡古揚威米蘭打吡　伊巴謙莫域都鼓掌？

意甲周日(21日)上演「米蘭打吡」，呢場大戰被視為冠軍前哨戰，國際米蘭賽前以1分領先AC米蘭，結果國際米蘭憑住盧卡古1傳1射，作客以3比0大破「紅黑兵團」，將榜首優勢拉開至4分，奪冠機會大大提高。盧卡古今場入波後，更疑似得到「死對頭」伊巴謙莫域鼓掌致敬！

國際米蘭近期氣勢強勁，比利時前鋒盧卡古延續上仗梅開二度嘅霸氣，開波5分鐘即喺右路突破，傳中畀拿達路馬天尼斯近門頂入，兩隊之後互有攻守；下半場AC米蘭加強進攻，但面對神勇嘅漢丹洛域未能入波之餘，57分鐘再被拿達路馬天尼斯反擊入多粒，形勢更加不妙。

66分鐘盧卡古個人表演，佢喺中圈拎到波後單騎直闖，禁區頂怒射入網，佢入波後衝去角球旗瘋狂慶祝，並且向AC米蘭前鋒伊巴謙莫域大叫「神」，回應伊巴謙莫域自稱係「米蘭之神」。兩人早前喺意大利盃交鋒曾激烈爭執，不過伊巴謙莫域面對盧卡古入波，鏡頭竟然見到佢企喺度拍手，不過有網民話佢其實係拍手鼓勵隊友，實情係點就得佢自己先知道。

國際米蘭大勝3比0鞏固榜首位置，盧卡古亦以17個入波，力壓16球嘅C朗拿度獨霸射手榜第1位。盧卡古已經連續5場喺「米蘭打吡」入波，係米蘭雙雄歷來第1球員做到呢個壯舉，伊巴謙莫域就算真係拍手致敬都係正路。