爆出750倍大冷！北愛入油員力挫奧蘇首捧盃

「火箭」奧蘇里雲爭取第五次捧走威爾斯桌球公開賽錦標夢碎，面對世界排名81位的佐敦布朗，竟然以8比9被挫敗，爆出桌球史上大冷門。

33歲的北愛爾蘭球手佐敦布朗周日令桌球界「滿地眼鏡碎」，博彩公司賽前開出盤口，其奪標賠率為1賠750，他在17局9勝制的決賽對住奧蘇里雲，一直佔上風，更一度領先3比1、5比3，跟住奧蘇力追至5比5，雙方亦打到8比8平手，然而6屆冠軍的奧蘇里雲在決勝局被對手絕殺，布朗首嚐排名賽冠軍的滋味。

「在一項大賽決賽中擊敗史上最偉大的球手，實在是難以置信。」佐敦布朗賽後激動地表示，「現在我為北愛爾蘭人自豪，追隨前人建功立業，這絕對是夢想成真。」今仗的勝利對他極具意義，是繼名宿老希堅斯、泰萊及好友麥克艾倫之後，史上第四位在排名賽奪冠的北愛球手。

佐敦布朗的桌球職業仕途不太順利，三年前曾跌出職業賽的他為求生活要到一間油站工作搵食，但他熱愛桌球，其後回歸職業球壇，上賽季還擔心被「踢」離職場，幸而最終憑世錦賽正賽首圈「保命」。33歲的他賽前世界排名僅列81位，並且未曾在排名賽突破8強，今個冠軍後預計排名會急升。

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