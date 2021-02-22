池江璃花子復出後首冠　4月爭奧運資格

日本抗癌泳將池江璃花子復出後愈戰愈勇，周日（21日）於日本東京都公開賽以25秒77贏得50米蝶泳冠軍，是她重返賽場後首次踏上最高頒獎台，該成績更排名世界第4。雖然50米蝶泳非奧運正式項目，不過她表示已決定於4月出戰日本錦標賽，力爭東京奧運資格。

今次是池江繼2月初在日本公開賽奪得50米自由泳銀牌後再上頒獎台，她賽後直言，成績令她嚇了一跳，比26秒1的目標大幅提升，「無論是什麼比賽，能獲第一名都很開心，我對於之後的發展充滿信心。」4月舉行的日本錦標賽，同時是東京奧運選拔賽，擁有50蝶亞洲紀錄（25秒11）的池江此前在50、100米自由泳和蝶泳4個項目都打破參賽標準紀錄，但她表示未決定會參加什麼項目。隨著池江的狀態提升，令人期待她在東京奧運大顯身手，但她表示最大目標還是2024年巴黎奧運。

年僅20歲的池江璃花子在2018年印尼雅加達亞運勇奪6金2銀獲選為MVP，原被視為日本隊在東京奧運的金牌希望。不過她在2019年不幸患上白血病，經過10個月治療後，重新增磅訓練肌肉，終於在去年8月重返泳池。

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