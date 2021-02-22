被指「堅離地」又詐傷　祖高域霸氣回應

澳洲網球公開賽日前落幕，世界一哥祖高域直落3盤擊潰麥維迪夫，達成史無前例的澳網「9冠王」，兼捧走生涯第18座大滿貫錦標。面對「堅離地」和詐傷質疑，這名33歲的球王霸氣表示：「奪冠就是我的回應。」

正追趕「2R」費達拿與拿度的20貫紀錄，祖高域周一捧着新鮮出爐的澳網獎盃走到墨爾本海灘，受到大批球迷歡迎，有位腹大便便的孕婦更為未出世的BB先攞簽名，又與一位可愛小球迷捧着冠軍獎盃拍造型照，相當有趣。

祖高域從澳網開鑼前，代表被隔離的球員提出「6大訴求」，遭狠批「堅離地」；到第3圈撕裂腹肌，一直忍痛作賽，反惹來詐傷嫌疑…其奪冠旅程絕非一帆風順：「從情感上來說，這絕對是我打過最具挑戰性的大滿貫。受傷、隔離及場外風波，過往4星期就像過山車一樣。」他續開腔談及自己的傷勢：「我知道外界有所質疑，覺得沒有撕裂那麼嚴重，但我可以提供醫生證明。沒有比賽的日子，我都盡量避免練習，花起碼10小時治療，並靠著止痛藥捱到最後。」

有著「扮嘢祖」綽號的他，雖然早已習慣處於風口浪尖上，仍難免感到不憤：「很多人未經查證，就作出審判和批評，我認為很不公平。這不是第一次發生，也不是最後一次，但我不會受到影響，奪冠就是我對他們的回應。」