傷兵成籮「白水戰」　睇下邊隊失誤多

周一英超獨腳戲，白禮頓主場鬥水晶宮。兩軍傷兵名單都係水蛇春咁長，堪稱難兄難弟，尤其水晶宮欠缺前鋒韋費特沙夏，球隊完全唔識踢波咁款，白禮頓早前連贏幾場之後近排又沉過，今場都係穩穩陣陣算，佢哋近10場主場8場開半場和，再追啱數。（Now 621周二凌晨4時直播）

簡單數吓兩軍傷兵名單，白禮頓有前鋒查漢巴克殊、中場荷西伊斯基亞度及蘇利馬治、後衞蘭普堤等肯定缺陣；水晶宮則有射手韋費特沙夏、中場占士麥卡菲及3名後衞舒洛比、馬馬度沙高、湯堅斯等倦勤，都仲未計長期傷兵，兩軍領隊調兵遣將都顯得捉襟見肘。

尤其水晶宮冇咗韋費特沙夏影響最大，呢名科特迪瓦前鋒鬥紐卡素時受傷休息，球隊喺之後兩場即連輸畀列斯聯及般尼，喺佢缺陣嘅20場賽事，水晶宮輸咗18場，領隊鶴臣今場相信都會屯重兵，希望唔好咁早失波。

半場波膽旺「0:0」

白禮頓早排連贏熱刺及利物浦搶夠分數，護級壓力唔算大，「海鷗」同樣受傷患困擾，今場亦唔需要太過急進，事實上，佢哋喺主場作戰反而仲謹慎，近10次主場出擊8次同對手半場打和，包括6次開半場「0:0」波膽，今仗揀半場和啱數。