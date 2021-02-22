經營食材店親力親為　范俊業換手套守家業

由以前戴起龍門手套鎮守大門，到現在換起勞工手套，打理家庭經營的食材店。前香港隊守門員「豬仔」范俊業踏入不惑之年，嘗試在另一陌生環境重新起步。現擔任港超天水圍飛馬龍門教練的他，希望運用多年在足球場上得到的經驗和智慧，為家人「守」住這盤生意。

■文：黃雋謙 圖：鄧曉欣

自前年入股家人經營的食材舖「C&K Taste」後，正職為足球教練的范俊業踏入44歲之齡，初次涉足零售業。在位於土瓜灣的店舖工作1年半，「豬仔」逐漸上手，店內大小事務都能一一辦妥，「10點半返舖頭，11點開門，有時入廚房洗嘢，有時Fill貨、收錢，晏啲有貨返要Check單。大約7點開始準備聽日，8點閂門前要吸塵、掉垃圾，全部都要做。」若遇上人手不足，他更要「由朝做到晚」，但前題是不影響飛馬的教務，他和家人亦會協調好上班時間，互相填補。

放下身段重新學習

一代球壇名將，走到截然不同的領域，凡事都要由頭學起，犯錯在所難免，「不時都收錯錢，但通常都係我找少錢，個客收咗錢先話我找少咗，哈哈！」「豬仔」雖語帶嬉笑，但坦言錯就要認，這是不論踢足球或做生意都要堅守的原則：「做咩嘢一定有挫折，學唔識畀人話，我接受，就算做教練都唔一定啱晒。」他現在仍保持着謙卑的心。

脫下龍門手套，穿起工作手套，需要適應的除了職責的轉變外，還有所面對的對象。服務行業金句「顧客永遠是對的」，「豬仔」對這句話感受更深。「有次有個客嚟買嘢畀1000蚊紙，我哋寫明唔收，佢係咁講粗口鬧我，講唔好意思都係咁鬧。」受到無理謾罵，他學會放下昔日的身段，息事寧人，始終在零售業層面，生意才是收入來源。

學識了解客人需要

自去年疫症爆發，很多人都減少出外用膳，「豬仔」為留住客人的心，絕對需要明瞭顧客所需：「啲人少咗出街，一星期嚟買一次嘢，或者小朋友唔使返學，啲家長都轉為買啲無激素食物。」加上早前掀起「氣炸」潮，店舖亦特意購入相關食材；早前天氣寒冷，肥牛等「邊爐食物」當然要大量入貨。久而久之，切合客人需求，令「C&K Taste」累積不少熟客，當中更不乏球圈中人，「楊正光都成日嚟捧場㗎！」

所謂「創業容易守業難」，曾在綠茵草場打拚多年的范俊業深明此理，他強調商品質素的重要性，當店舖購入新產品前，他和家人都會事先嘗試，假如味道未如理想，絕不會硬推出貨架，「我哋盡量都想用個品質同信任做生意。」此外，店鋪在門外張貼告示，叮囑客人佩戴口罩、量度體溫。在整個訪問過程中，「豬仔」從未有脫下口罩，衞生措施做得一絲不苟，確保客人買得安心。

店鋪資料

名稱：C&K Taste

地址：九龍土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑地下5號

店鋪類型：火鍋、氣炸及即食食材

主打商品：安格斯肥牛、橡果黑毛豬、廣島蠔、刺身帶子

范俊業Profile

出生日期：1976年5月1日（44歲）

曾效力球隊：流浪、二合、快譯通、愉園、沙田、南華

現任職球隊：天水圍飛馬

曾任職球隊：南華、香港隊、

香港飛馬、東方龍獅

主要榮譽：

2001-06「明星11人」（愉園：5屆）

2003-04「香港足球先生」（愉園）

俊俏囝囝鍾情水球

時光飛逝，范俊業愛兒范麒智（Kenji）轉眼已長大成人，去年畢業於喇沙書院，現正修讀大專課程。所謂「虎父無犬子」，貴為一代港隊門神之子，Kenji在體育上的表現絕不失禮。未有繼承父親衣缽的他反而鍾情水球，前年就曾為港隊出戰全國青年運動會，獲得第4名。

此外Kenji還遺傳了爸爸的「靚仔」基因，更吸引到商品公司邀請他擔任模特兒拍宣傳照：「有人Send嘢問佢有冇興趣影相，慢慢依家都有見過啲娛樂公司。」從Kenji的社交媒體照片所見，高顏值配上潮爆韓風Look，甚有演藝潛質。范俊業更大爆有人曾遊說「囝囝」參加早前舉行的電視選秀節目。不過作為父親，無論愛兒選擇走哪條路，最重要都是要堅持：「每件事都唔容易做，希望佢擺個心去學，投入去做，付出更多努力。」