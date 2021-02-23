今晚歐聯之前　睇列斯聯唔怕瞌眼瞓

星期二晚都有好多比賽，有歐聯，又有英超同德乙，今晚列斯聯又出場喇，你偶像比爾沙帶隊，唔係唔捧場嘛。

列斯聯上場對狼隊輸0比1，嗰場其實好多埋門，睇列斯聯啲波有度好，勝在夠刺激，唔怕舂眼瞓。修咸頓個日本前鋒南野拓實好波呀，轉會之後踢咗3場已經入咗2球，我睇好佢架，繼續追入球大啦。

至於過關我就揀咗場德乙，柏達邦對海登咸，柏達邦降班後冇乜起色，排聯賽中游，踢法攻強守弱。海登咸聯賽2連勝，近況回勇，兩隊都鍾意上半場駁火，呢場吼半場大。

過關2x1

(二)2 柏達邦 對 海登咸 半場大(1.5球)

(二)4 列斯聯 對 修咸頓 入球大(2.5球)

賠率：4.29倍

直播表

周三2:00am 英超 列斯聯 Vs 修咸頓

Now621

周三4:00am 歐聯 馬德里體育會 Vs 車路士

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周三4:00am 歐聯 拉素 Vs 拜仁慕尼黑

Now 644、有線661、601台