港超聯　飛馬繳清欠款　愉園：正與足總商討

足總周一（22日）宣布，對未有在限期前繳交保費的天水圍飛馬和愉園作出禁賽懲處。飛馬周二（23日）於會所操練，球會透露早上已向足總補交款項，雙方正密切溝通，圖解決爭議。而愉園則突然取消常規訓練，部分球員大呻對「菁英盃」4強被判不戰而敗感失望，球員及教練皆表示希望能順利完成今季賽事。

飛馬收到裁決翌日（23日）於元朗的會所進行體能訓練，教練文彼得接受查詢時指，球會當日早上已向足總繳清款項，並與對方溝通，希望繼續出戰周日（28日）對流浪的聯賽。足總下午回應指，已聯絡保險公司，確認收到飛馬的費用，惟事件會繼續按章則處理，意味飛馬目前仍然會被禁賽。

飛馬原定的對手標準流浪，周二（23日）於九龍灣公園如常備戰。球隊總監李輝立指，昨晚收到消息一刻感相當失落，並反問足總能否以更理想和彈性的方式解決事件：「紀律小組可唔可以彈性處理？打畀球會主腦傾傾先，呢啲咁負面嘅消息搞到香港足球形象受損。依家球會咁少，係咪真係又要少多兩隊？」而球隊首席顧問梁守志則稱，球隊絕不希望以這種方式取得3分：「用一個咁嘅方式贏都唔係開心事，我哋球會立場都係好希望有呢場波，今朝練波我同球員講，要用準備呢場波嘅心態去練。」他建議足總，若對手周二（23日）已繳清款項，應讓飛馬繼續比賽。

而原本進身「菁英盃」4強，將於周三（24日）對陣理文的愉園，原定周二（23日）下午於九龍灣公園球場操練，惟中午宣布取消，會方下午發稿指，正爭取短期內解決有關保險的問題，同時亦會與足總商討，尋找免於禁賽的解決方法，避免在已壓縮的賽季中再失去比賽的機會。

上仗對冠忠南區正選上陣的黎培基在Facebook發文，對足總的裁決感失望，並希望有奇迹出現，可以繼續出賽。至於主教練鮑家耀，亦在社交網站上直言，自己真的不想看到球員一直努力爭取勝利，卻換來這樣的結果，希望足總可以放寬期限，讓他們完成比賽。另外今季加盟「快活谷」後，一直穩坐正選左閘的林衍廷接受本報記者訪問時，亦指同樣感到失望：「始終場『菁英盃』4強，全隊上下一直都備戰咗好耐，加上季初球隊都係以打入4強為目標，所以好想踢埋去。」對於突然被足總取消比賽資格，「Fat Gor」表示自己與一眾隊友亦相當愕然，目前球員只能夠每日等待新消息，希望事情能有轉機，令比賽得以安排擇日再賽。

足總表示，涉事球會可於周四（25日）中午前以書面提出上訴，於上訴委員會作出最後裁決前罰則維持生效。根據《紀律章程》第六章第2.4則，秘書處會於接到申請後5個工作天內，定出召開上訴委員會的日期，換言之即使有關球會最快周二（23日）提出上訴，因程序需時，即使委員會迅速召開而又上訴得直，兩隊均很大可能錯過周末進行的聯賽，面臨「自動輸3球」的局面。

另外，足總將於周五（26日）召開董事局會議，預料會上會討論兩家球會的欠款事件。