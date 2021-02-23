歐聯Big Boss亮相！拜仁今晚「素」場！

歐聯16強首回合，拉素主場迎戰拜仁慕尼黑，雙方無論實力或經驗都有明顯距離，上屆冠軍拜仁在歐聯賽場所向披靡，近17場歐聯取得16勝1和。拉素在分組賽6戰僅2和，勉強出線，級數上不能與這支德甲班霸相比，直取拜仁客勝。(Now644、有線661、601周三凌晨4時直播)

意甲嘅拉素近年多數踢歐霸盃，今屆係佢哋自1999至2000年球季後，首次進身歐聯淘汰賽，喺呢方面經驗遠遠比唔上曾經6奪歐聯冠軍嘅拜仁。事實上，拉素喺分組賽表現亦乏善可陳，6戰僅取得2勝4和，但佢哋好命抽到靚籤，組內有2支弱隊辛尼特、布魯日墊底，分組賽期間就算隊內爆發疫情都出線16強，只因對手更弱，但一上到淘汰賽就遇上歐聯「Big Boss」，反差實在太大，恐怕難有運行。

陣容勁爆 梅拿柏華特中招未驚過

拜仁早前奪得世冠盃冠軍，成為繼巴塞後史上第2支「6冠王」，實力大超班。這支德甲班霸屬於歐聯常客，過去9屆歐聯有8屆最少入到8強，其中3屆打入決賽。拜仁沿用上季班底，可以保持強勢，射手羅拔利雲度夫斯基今季狀態仍然出色，各項賽事已經合共射入超過30球，加上基拿比、京士利高文亦有數胡能力，中場前火力全開，雖然佢哋近期爆發疫情，湯馬士梅拿、班捷文柏華特相繼確診，但哥列斯卡同查維馬天尼斯已康復可候命，相信今場作客都會主攻。

值得一提，拜仁對上一次歐聯輸波，已經係2019年3月不敵利物浦，之後17場歐聯獲得16勝1和，當中打和的1場是今屆在提早取得小組首名資格情況下，有所留力才與馬體會踢成1比1。拜仁只要今場發揮正常水平，首回合贏波絕非難事。邪神

拜仁近17場歐聯成績

16勝1和 勝率94%

陣容圖

拉素(352)

25連拿

4柏特歷加巴朗 33法蘭斯高阿沙比 37梅沙基奧

77阿當馬路錫 21米連高域沙域 6盧卡斯 10路爾斯彭利拿 19魯歷

17恩莫比尼 11祖亞昆哥利亞

拜仁慕尼黑(4231)

1紐亞

4歷卡斯蘇尼 17謝路美保定 27阿拉巴 19艾方素戴維斯

6甘美治 8查維馬天尼斯

10利萊辛尼 18哥列斯卡 29京士利高文

9羅拔利雲度夫斯基