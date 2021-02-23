港超聯　愉園望暫緩禁賽令　畀球員踢4強

愉園周二（23日）傍晚就未繳交保險金，而被足總禁賽的事件作出回應。總監潘文迪透過錄音稱，周二（23日）已聯絡保險公司，承諾在指定時間內解決欠款問題，保險公司已向足總交代，正等待足總的回覆。「迪Sir」透露，這幾個月一直有與足總就事件保持聯絡，奈何礙於疫情和財政問題，導致一直未有繳交款項。

「迪Sir」指，已就判決向足總提出上訴，並承認足總的裁決沒有做錯，但認為懲罰太過倉促，並指愉園球會上至班主下至球員，都為今次打入「菁英盃」4強付出過很多努力，他希望足總在今次裁決能酬情，暫緩禁賽令，讓愉園在上訴期間繼續比賽：「贏輸最尾都唔知，但係起碼佢哋有呢個機會先，希望足總酬情班球員可以繼續參加準決賽之餘，聯賽都最好畀我哋踢番。可唔可以畀啲時間我哋上訴，而過程當中可唔可以畀我哋繼續踢直至最終判決，先決定係咪停我哋賽？」

他呼籲各界為着球圈利益著想，向足總爭取讓愉園繼續比賽：「希望足總可以幫幫手，成個球圈包括傳媒、所有鍾意香港足球嘅朋友，本身已經有好多唔好嘅嘢，希望球圈會有番啲正面啲嘅事，所有人都期待呢個比賽開始番，球會立場都希望可以。」