穩字派蒲頭！馬體會車路士硬碰硬

今晚歐聯16強首回合焦點大戰，西甲1哥馬德里體育會於中立場羅馬尼亞，硬撼英超勁旅車路士。雙方都係「穩字派」，踏入淘汰賽必定更加小心謹慎，尤其係初段零舍保守，加上近年喺歐聯碰頭堅旺半場和，預計大家都唔敢輕舉妄動，半場和不妨追多鋪。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周三凌晨4時開賽）

馬體會主帥施蒙尼一向重視防守，尤其係歐聯淘汰賽，佢過去帶領「床單兵團」出戰29場歐聯淘汰賽，法定時間只失24粒，並有20場開2球或以下，極為保守。呢位鐵血教頭再將防守升級，今屆以荷西基文尼斯、史提芬沙域及馬里奧靴莫素為首，改踢3人防線，並用防中佐治高基做掃蕩，配合其他中前場球員勤於逼搶，大大減輕防線壓力，佢哋啱啱聯賽輸畀利雲特，被打破今季各項賽事16仗主場不敗身，受過教訓今仗一定小心為上。

車路士控球打法保後防

原本風雨飄搖嘅車仔，自從杜曹於1月尾接手後，立即重上正軌，呢名德國主帥同樣轉打3人防線，以艾斯派古達、安達斯基斯坦臣及魯迪格鎮守中路，但有別於馬體會嘅勇悍，他起用組織型防中佐真奴費路及高華錫，藉着控球打法保護防線，車仔近7場只失2球，防守效果立竿見影。杜曹帶領巴黎聖日耳門喺上屆歐聯屈居亞軍，5場淘汰賽只失4粒，而且日前聯賽僅逼和修咸頓1比1，杜Sir更批評後備落場嘅赫臣奧杜臣態度差而換走佢，可見佢對球員戰術執行力非常嚴格。

翻查紀錄，兩軍近5次歐聯交手，各得1勝3和1負，實力不相伯仲，其中4場半場握手言和，睇得出大家喺初段都穩陣至上，加上今場只係首回合，毋須急於搶攻，可以睇定先食，半場和值得捧場。

名家：法達斯維

馬德里體育會近5次歐聯對車路士半場成績

4和 80%

陣容圖

馬德里體育會

13奧比歷

15史提芬沙域 2荷西基文尼斯 22馬里奧靴莫素

9佐治高基

4干度比亞 14馬高斯洛蘭迪 8沙奧尼古斯 20馬捷恩佩雷斯

7祖奧菲歷斯 9蘇亞雷斯

車路士

1阿列沙巴拿加

28艾斯派古達 4安達斯基斯坦臣 2魯迪格

20赫臣奧杜爾 5佐真奴費路 17高華錫 3馬高斯阿朗素

19美臣蒙特 18基奧特 11迪姆華拿