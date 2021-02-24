基奧特超級倒掛　車路士力克馬體會

周三(24日)凌晨歐聯16強首回合大戰，車路士憑「銀河唯一」基奧特奉獻超級倒掛金勾入波，喺羅馬尼亞以1比0擊敗馬德里體育會，次回合返主場級形勢大好。數據顯示，車路士過去喺歐洲賽淘汰賽首回合作客贏波，晉級率係100%，前景一片光明。

馬德里體育會今仗掛名「主場」，但表現就被車路士壓過，上場半只係得1次射門，相反車路士就不斷用高速發動攻勢，只係未能攻破奧比歷嘅十指關。去到68分鐘，車路士馬高斯阿朗素左路傳中，馬里奧靴莫素解圍失誤，處於越位位置嘅基奧特即施展倒掛金勾射入，球證同VAR檢視後判入球有效。馬體會落後下加強進攻，但全場6次射門冇1球命中目標，最終車路士小勝1比0。

基奧特可以話係車路士福星，佢今場以34歲146日之齡，成為球會史上歐聯淘汰賽入波最老球員，亦係佢近16次為車路士喺歐洲賽正選上陣入嘅第15球。車路士領隊杜曹賽後大讚基奧特：「佢可以為呢個入波感到光榮。如果你每日睇基奧特練波，你唔會對呢個入波覺得驚奇，佢嘅體型、體能同心理都非常之弗，同一個20歲球員並冇分別。」

今場係車路士歷來第14次喺歐洲賽淘汰賽首回合作客贏波，數據顯示佢哋對上13次都喺次回合順利晉級。車路士自杜曹上任以來，8場比賽有6勝2和不敗佳績，而且8場波只係失過2球，演出非常對辦。