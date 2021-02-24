活士遇嚴重車禍　腿部多處受傷需開刀

美國高爾夫球巨星老虎活士（Tiger Woods）周二（23日）在洛杉磯遇嚴重車禍入院，他腿部多處受傷，情況嚴重，正在加州一間醫院接受手術。

美國傳媒報道，事發在當地時間周二早上7時左右，活士駕駛的運動型多用途車（SUV）撞車後翻側，跌出馬路滾下山坡，SUV損毀嚴重，消防到場後要用救生鉗將車子剪開，才能將活士救出送院。消防表示，意外發生時，車上只有活士一人，他獲救時清醒。目前仍未清楚意外原因。

現年45歲的活士，自1997年首次登上世界排名第一以來，高踞榜首的周數超過650周，是高球史上的紀錄，目前他世界排名50。活士去年成為世界高爾夫球名人堂成員，他職業生涯成就相當輝煌，至今已擁有15個大滿貫錦標，並贏得82個美巡賽冠軍，追平了史尼特保持了超過半個世紀的美巡賽奪冠紀錄。早前他剛接受傳媒訪問，表示上月接受第5次背部手術後正全力接受康復治療，希望能夠趕及參加4月的美國高爾夫球大師賽。

目前世界排名第三的美國高爾夫球手湯瑪士（Justin Thomas），是活士其中一個好朋友，他對活士遇上意外感到難過，希望對方能夠安然無恙；他亦表示，非常關心活士孩子的情況。